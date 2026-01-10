https://1prime.ru/20260110/eksport-866353103.html

Дмитриев отметил рост экспорта российских нефтепродуктов

2026-01-10T14:14+0300

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил рост экспорта российских нефтепродуктов и заявил, что распространяемые ложные нарративы об обратном "негативно влияют на процесс принятия решений". "Факты имеют значение: экспорт российских нефтепродуктов значительно вырос. Ложные воинственные нарративы негативно влияют на принятие решений", - написал Дмитриев в соцсети Х, комментируя новость агентства Блумберг о том, что экспорт нефтепродуктов из России в декабре вырос до четырехмесячного максимума.

2026

