Цены на газ в Европе выросли на 2,6%

10.01.2026

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов в пятницу выросли на 2,6%, превысив 340 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торговую сессию в 10.00 мск у отметки в 330,6 доллара (-1,1%), что стало ценовым минимумом торгов. Ценовой максимум составил 343,4 доллара (+2,7%). Последние фьючерсы торговались по 343 доллара (+2,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 334,3 доллара за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже немного превысила 420 долларов, что почти на 9% больше, чем было годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах - таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

