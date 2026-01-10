https://1prime.ru/20260110/film-866357743.html
Фильм "Простоквашино" за десять дней проката заработал два миллиарда рублей
Фильм "Простоквашино" за десять дней проката заработал два миллиарда рублей - 10.01.2026, ПРАЙМ
Фильм "Простоквашино" за десять дней проката заработал два миллиарда рублей
Фильм "Простоквашино" за десять дней кинопроката заработал два миллиарда рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС)... | 10.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-10T23:28+0300
2026-01-10T23:28+0300
2026-01-10T23:28+0300
экономика
бизнес
технологии
фильмы
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/76307/60/763076041_0:414:3872:2592_1920x0_80_0_0_d975666c9f641a309684d8d863eababa.jpg
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Фильм "Простоквашино" за десять дней кинопроката заработал два миллиарда рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. Картина режиссера Сарика Андреасяна вышла в российский прокат 1 января. "Общие сборы - 2 013 951 066 рублей ", - говорится в сообщении на сайте ЕАИС. Роль дяди Федора сыграл юный актер Роман Панков. Кота Матроскина озвучил Антон Табаков, а Шарика - Павел Деревянко. Почтальона Печкина сыграл Иван Охлобыстин, а родителей дяди Федора - Лиза Моряк и Павел Прилучный.
https://1prime.ru/20260104/prostokvashino-866204023.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76307/60/763076041_273:0:3729:2592_1920x0_80_0_0_d78aadb554f4ccb855ae5a4501309878.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, технологии, фильмы, россия
Экономика, Бизнес, Технологии, фильмы, РОССИЯ
Фильм "Простоквашино" за десять дней проката заработал два миллиарда рублей
ЕАИС: фильм "Простоквашино" за десять дней кинопроката заработал два миллиарда рублей
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Фильм "Простоквашино" за десять дней кинопроката заработал два миллиарда рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.
Картина режиссера Сарика Андреасяна вышла в российский прокат 1 января.
"Общие сборы - 2 013 951 066 рублей ", - говорится в сообщении на сайте ЕАИС.
Роль дяди Федора сыграл юный актер Роман Панков. Кота Матроскина озвучил Антон Табаков, а Шарика - Павел Деревянко. Почтальона Печкина сыграл Иван Охлобыстин, а родителей дяди Федора - Лиза Моряк и Павел Прилучный.
Фильм "Простоквашино" уже заработал более миллиарда рублей