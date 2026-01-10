https://1prime.ru/20260110/film-866357743.html

Фильм "Простоквашино" за десять дней проката заработал два миллиарда рублей

2026-01-10T23:28+0300

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Фильм "Простоквашино" за десять дней кинопроката заработал два миллиарда рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. Картина режиссера Сарика Андреасяна вышла в российский прокат 1 января. "Общие сборы - 2 013 951 066 рублей ", - говорится в сообщении на сайте ЕАИС. Роль дяди Федора сыграл юный актер Роман Панков. Кота Матроскина озвучил Антон Табаков, а Шарика - Павел Деревянко. Почтальона Печкина сыграл Иван Охлобыстин, а родителей дяди Федора - Лиза Моряк и Павел Прилучный.

