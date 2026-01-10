Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Германии предупредили НАТО о последствиях удара "Орешником" - 10.01.2026
В Германии предупредили НАТО о последствиях удара "Орешником"
В Германии предупредили НАТО о последствиях удара "Орешником"
В Германии предупредили НАТО о последствиях удара "Орешником"
Размещение российской армии комплекса "Орешник" усиливает внутренние противоречия в НАТО, заявил в интервью газете Berliner Zeitung австрийский полковник Маркус
2026-01-10T05:42+0300
2026-01-10T05:42+0300
общество
мировая экономика
гренландия
дания
сша
дональд трамп
владимир путин
виталий кличко
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1e/866070701_1:71:583:399_1920x0_80_0_0_3bd71cf937865d72ff52bc2aa93ecc88.jpg
МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Размещение российской армии комплекса "Орешник" усиливает внутренние противоречия в НАТО, заявил в интервью газете Berliner Zeitung австрийский полковник Маркус Райснер. Райснер объяснил, что разворачивание "Орешника" заставляет президента США Дональда Трампа усиливать внимание к безопасности своей страны и активнее настаивать на приобретении Гренландии у Дании. "Это еще больше усугубляет раскол в НАТО", — предупредил Райснер. По словам полковника, Европа должна пересмотреть свои системы противоракетной обороны и раннего предупреждения в ответ на появление у России "Орешника". "Нам наконец-то нужно начать серьезно и реалистично оценивать ситуацию", — заключил эксперт. Министерство обороны в пятницу объявило, что российские войска использовали гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по ключевым объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина. СМИ сообщали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра столицы Украины Виталия Кличко, в городе есть повреждения важной инфраструктуры, а также наблюдаются перебои с электроснабжением в некоторых районах. Трамп неоднократно утверждал, что Гренландия должна стать частью США, подчеркивая ее стратегическую значимость для национальной безопасности и защиты "свободного мира".Бывший премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявлял, что остров на продажу не выставляется и никогда не будет продан. Тем не менее, американский лидер не исключал возможности использования военной силы для установления контроля над Гренландией. До 1953 года остров был колонией Дании, сейчас он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с правом самоуправления и формированием собственной внутренней политики.
гренландия
дания
сша
05:42 10.01.2026
 
В Германии предупредили НАТО о последствиях удара "Орешником"

BZ: развертывание "Орешника" усиливает раскол в НАТО

© РИА НовостиПодвижный грунтовый ракетный комплекс "Орешник"
Подвижный грунтовый ракетный комплекс Орешник
Подвижный грунтовый ракетный комплекс "Орешник". Архивное фото
© РИА Новости
МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Размещение российской армии комплекса "Орешник" усиливает внутренние противоречия в НАТО, заявил в интервью газете Berliner Zeitung австрийский полковник Маркус Райснер.
Райснер объяснил, что разворачивание "Орешника" заставляет президента США Дональда Трампа усиливать внимание к безопасности своей страны и активнее настаивать на приобретении Гренландии у Дании.
"Это еще больше усугубляет раскол в НАТО", — предупредил Райснер.
Момент удара Орешником по украинским критическим объектам. Кадр видео
"В любой момент": в Киеве запаниковали после удара "Орешником"
05:33
По словам полковника, Европа должна пересмотреть свои системы противоракетной обороны и раннего предупреждения в ответ на появление у России "Орешника".
"Нам наконец-то нужно начать серьезно и реалистично оценивать ситуацию", — заключил эксперт.
Министерство обороны в пятницу объявило, что российские войска использовали гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по ключевым объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина.
СМИ сообщали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра столицы Украины Виталия Кличко, в городе есть повреждения важной инфраструктуры, а также наблюдаются перебои с электроснабжением в некоторых районах.
Украинский флаг - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2026
"Радуйтесь, болваны": в Киеве жестко отреагировали на удар "Орешником"
05:29
Трамп неоднократно утверждал, что Гренландия должна стать частью США, подчеркивая ее стратегическую значимость для национальной безопасности и защиты "свободного мира".
Бывший премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявлял, что остров на продажу не выставляется и никогда не будет продан. Тем не менее, американский лидер не исключал возможности использования военной силы для установления контроля над Гренландией.
До 1953 года остров был колонией Дании, сейчас он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с правом самоуправления и формированием собственной внутренней политики.
Момент удара Орешником по украинским критическим объектам. Кадр видео
"Практически невозможно": в США резко прокомментировали удар "Орешником"
05:02
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
