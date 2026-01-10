https://1prime.ru/20260110/instagram-866358372.html

Хакеры похитили данные более 17 миллионов аккаунтов в Instagram*

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Хакеры похитили данные более 17 миллионов аккаунтов в соцсети Instagram*, сообщила специализирующаяся на кибербезопасности американская компания Malwarebytes. "Киберпреступники похитили чувствительную информацию 17,5 миллиона аккаунтов в Instagram*, включая имена пользователей, физические адреса, номера телефонов, электронные адреса и более", - написала компания на своей странице в соцсети Х. Портал Notebookcheck сообщает, что данные могут быть использованы для фишинговых атак и воровства аккаунтов. По этой информации, уязвимость, из-за которой произошла утечка, возникла в 2024 году. Компания Meta*, которой принадлежит соцсеть, пока официально не комментировала утечку.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

