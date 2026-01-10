Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Хакеры похитили данные более 17 миллионов аккаунтов в Instagram*
Хакеры похитили данные более 17 миллионов аккаунтов в Instagram*
Хакеры похитили данные более 17 миллионов аккаунтов в Instagram* - 10.01.2026, ПРАЙМ
Хакеры похитили данные более 17 миллионов аккаунтов в Instagram*
Хакеры похитили данные более 17 миллионов аккаунтов в соцсети Instagram*, сообщила специализирующаяся на кибербезопасности американская компания Malwarebytes. | 10.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-10T23:44+0300
2026-01-10T23:44+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0a/866358220_0:182:3001:1870_1920x0_80_0_0_6a4a132274739c662ea1fd9fe622ab8e.jpg
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Хакеры похитили данные более 17 миллионов аккаунтов в соцсети Instagram*, сообщила специализирующаяся на кибербезопасности американская компания Malwarebytes. "Киберпреступники похитили чувствительную информацию 17,5 миллиона аккаунтов в Instagram*, включая имена пользователей, физические адреса, номера телефонов, электронные адреса и более", - написала компания на своей странице в соцсети Х. Портал Notebookcheck сообщает, что данные могут быть использованы для фишинговых атак и воровства аккаунтов. По этой информации, уязвимость, из-за которой произошла утечка, возникла в 2024 году. Компания Meta*, которой принадлежит соцсеть, пока официально не комментировала утечку.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
23:44 10.01.2026
 
Хакеры похитили данные более 17 миллионов аккаунтов в Instagram*

Malwarebytes: хакеры похитили данные 17,5 миллиона аккаунтов в соцсети Instagram

© РИА НовостиInstagram-аккаунт пользователя
Instagram-аккаунт пользователя - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2026
Instagram-аккаунт пользователя. Архивное фото
© РИА Новости
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Хакеры похитили данные более 17 миллионов аккаунтов в соцсети Instagram*, сообщила специализирующаяся на кибербезопасности американская компания Malwarebytes.
"Киберпреступники похитили чувствительную информацию 17,5 миллиона аккаунтов в Instagram*, включая имена пользователей, физические адреса, номера телефонов, электронные адреса и более", - написала компания на своей странице в соцсети Х.
Портал Notebookcheck сообщает, что данные могут быть использованы для фишинговых атак и воровства аккаунтов. По этой информации, уязвимость, из-за которой произошла утечка, возникла в 2024 году.
Компания Meta*, которой принадлежит соцсеть, пока официально не комментировала утечку.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
