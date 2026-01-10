Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пушков задал два вопроса после слов Мелони о возрождении диалога с Россией - 10.01.2026
Пушков задал два вопроса после слов Мелони о возрождении диалога с Россией
Пушков задал два вопроса после слов Мелони о возрождении диалога с Россией - 10.01.2026
Пушков задал два вопроса после слов Мелони о возрождении диалога с Россией
Предложение премьер-министра Италии Джорджи Мелони начать новый диалог с Россией и назначить специального посланника ЕС для урегулирования ситуации на Украине... | 10.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Предложение премьер-министра Италии Джорджи Мелони начать новый диалог с Россией и назначить специального посланника ЕС для урегулирования ситуации на Украине вызывает вопросы о том, кто и о чем должен вести эти переговоры, заявил член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков."Вслед за (Президентом Франции Эммануэлем. — Прим. Ред.) Макроном премьер Италии Мелони заявила, что настало время для переговоров с Россией. В связи с этим возникает два вопроса", — написал Пушков в своём Telegram-канале. Первый вопрос, по мнению сенатора, заключается в определении участников переговоров, учитывая разнообразие позиций стран ЕС по отношению к России. "Первый — переговоров каких? Двусторонних или от лица ЕС? Вопрос возникает из-за того, что в ЕС до сих пор за переговоры выступали только (Премьер-министр Венгрии Виктор. — Прим. Ред.) Орбан и (Словацкий премьер Роберт. — Прим. Ред.) Фицо, а (Глава Еврокомиссии Урсула. — Прим. Ред.) фон лер Ляйен и Еврокомиссия и слышать о них не хотели", — пояснил парламентарий. Второй вопрос касается позиции ЕС, которая базируется на полной поддержке требований Киева, что затрудняет достижение продуктивных переговоров, считает Пушков. Вчера премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила мнение, что Европе следует начать диалог с Россией по украинскому конфликту и предложила назначить специального посланника ЕС для урегулирования этой ситуации. По ее мнению, одной из проблем Европы является наличие множества различных точек зрения.
ПРАЙМ
Новости
Пушков задал два вопроса после слов Мелони о возрождении диалога с Россией

© Фото : Public Domain/President Of Ukraine Джорджия Мелони
 Джорджия Мелони - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2026
Джорджия Мелони. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Предложение премьер-министра Италии Джорджи Мелони начать новый диалог с Россией и назначить специального посланника ЕС для урегулирования ситуации на Украине вызывает вопросы о том, кто и о чем должен вести эти переговоры, заявил член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков.
"Вслед за (Президентом Франции Эммануэлем. — Прим. Ред.) Макроном премьер Италии Мелони заявила, что настало время для переговоров с Россией. В связи с этим возникает два вопроса", — написал Пушков в своём Telegram-канале.
Первый вопрос, по мнению сенатора, заключается в определении участников переговоров, учитывая разнообразие позиций стран ЕС по отношению к России.
"Первый — переговоров каких? Двусторонних или от лица ЕС? Вопрос возникает из-за того, что в ЕС до сих пор за переговоры выступали только (Премьер-министр Венгрии Виктор. — Прим. Ред.) Орбан и (Словацкий премьер Роберт. — Прим. Ред.) Фицо, а (Глава Еврокомиссии Урсула. — Прим. Ред.) фон лер Ляйен и Еврокомиссия и слышать о них не хотели", — пояснил парламентарий.
Второй вопрос касается позиции ЕС, которая базируется на полной поддержке требований Киева, что затрудняет достижение продуктивных переговоров, считает Пушков.
Вчера премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила мнение, что Европе следует начать диалог с Россией по украинскому конфликту и предложила назначить специального посланника ЕС для урегулирования этой ситуации. По ее мнению, одной из проблем Европы является наличие множества различных точек зрения.
 
