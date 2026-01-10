https://1prime.ru/20260110/italiya-866346852.html

Пушков задал два вопроса после слов Мелони о возрождении диалога с Россией

2026-01-10T06:04+0300

россия

общество

италия

европа

украина

алексей пушков

ес

совет федерации

МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Предложение премьер-министра Италии Джорджи Мелони начать новый диалог с Россией и назначить специального посланника ЕС для урегулирования ситуации на Украине вызывает вопросы о том, кто и о чем должен вести эти переговоры, заявил член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков."Вслед за (Президентом Франции Эммануэлем. — Прим. Ред.) Макроном премьер Италии Мелони заявила, что настало время для переговоров с Россией. В связи с этим возникает два вопроса", — написал Пушков в своём Telegram-канале. Первый вопрос, по мнению сенатора, заключается в определении участников переговоров, учитывая разнообразие позиций стран ЕС по отношению к России. "Первый — переговоров каких? Двусторонних или от лица ЕС? Вопрос возникает из-за того, что в ЕС до сих пор за переговоры выступали только (Премьер-министр Венгрии Виктор. — Прим. Ред.) Орбан и (Словацкий премьер Роберт. — Прим. Ред.) Фицо, а (Глава Еврокомиссии Урсула. — Прим. Ред.) фон лер Ляйен и Еврокомиссия и слышать о них не хотели", — пояснил парламентарий. Второй вопрос касается позиции ЕС, которая базируется на полной поддержке требований Киева, что затрудняет достижение продуктивных переговоров, считает Пушков. Вчера премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила мнение, что Европе следует начать диалог с Россией по украинскому конфликту и предложила назначить специального посланника ЕС для урегулирования этой ситуации. По ее мнению, одной из проблем Европы является наличие множества различных точек зрения.

италия

европа

украина

