https://1prime.ru/20260110/italiya-866346852.html
Пушков задал два вопроса после слов Мелони о возрождении диалога с Россией
Пушков задал два вопроса после слов Мелони о возрождении диалога с Россией - 10.01.2026, ПРАЙМ
Пушков задал два вопроса после слов Мелони о возрождении диалога с Россией
Предложение премьер-министра Италии Джорджи Мелони начать новый диалог с Россией и назначить специального посланника ЕС для урегулирования ситуации на Украине... | 10.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-10T06:04+0300
2026-01-10T06:04+0300
2026-01-10T06:04+0300
россия
общество
италия
европа
украина
алексей пушков
ес
совет федерации
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/36/841313632_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_8de7bd0e88394d75740989f25accc60c.jpg
МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Предложение премьер-министра Италии Джорджи Мелони начать новый диалог с Россией и назначить специального посланника ЕС для урегулирования ситуации на Украине вызывает вопросы о том, кто и о чем должен вести эти переговоры, заявил член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков."Вслед за (Президентом Франции Эммануэлем. — Прим. Ред.) Макроном премьер Италии Мелони заявила, что настало время для переговоров с Россией. В связи с этим возникает два вопроса", — написал Пушков в своём Telegram-канале. Первый вопрос, по мнению сенатора, заключается в определении участников переговоров, учитывая разнообразие позиций стран ЕС по отношению к России. "Первый — переговоров каких? Двусторонних или от лица ЕС? Вопрос возникает из-за того, что в ЕС до сих пор за переговоры выступали только (Премьер-министр Венгрии Виктор. — Прим. Ред.) Орбан и (Словацкий премьер Роберт. — Прим. Ред.) Фицо, а (Глава Еврокомиссии Урсула. — Прим. Ред.) фон лер Ляйен и Еврокомиссия и слышать о них не хотели", — пояснил парламентарий. Второй вопрос касается позиции ЕС, которая базируется на полной поддержке требований Киева, что затрудняет достижение продуктивных переговоров, считает Пушков. Вчера премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила мнение, что Европе следует начать диалог с Россией по украинскому конфликту и предложила назначить специального посланника ЕС для урегулирования этой ситуации. По ее мнению, одной из проблем Европы является наличие множества различных точек зрения.
https://1prime.ru/20260110/ssha-866346671.html
https://1prime.ru/20260110/germaniya-866346472.html
италия
европа
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/36/841313632_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_a4c506422158722d06f153eed3916424.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , италия, европа, украина, алексей пушков, ес, совет федерации
РОССИЯ, Общество , ИТАЛИЯ, ЕВРОПА, УКРАИНА, Алексей Пушков, ЕС, Совет Федерации
Пушков задал два вопроса после слов Мелони о возрождении диалога с Россией
Сенатор Пушков усомнился в предложении Мелони возобновить диалог с Россией