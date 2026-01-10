Япония может использовать технологии для укрепления "дистанционной" обороны

https://1prime.ru/20260110/japonija-866344968.html

ТОКИО, 10 янв - ПРАЙМ. Япония рассматривает возможность использования различных технологических решений для укрепления "дистанционной" обороны, включая энергетические установки с ядерными элементами, что свидетельствует о готовности правительства пересмотреть законодательные ограничения на использование атомной энергии в оборонных целях, говорится в докладе ИМЭМО РАН, который есть в распоряжении РИА Новости. "Особое внимание уделяется укреплению потенциала "дистанционной обороны" - способности наносить высокоточные удары по удаленным целям. В данный контур входят разработки ракетных систем и создание нового поколения подводных лодок, оснащенных вертикальными пусковыми установками. Рассматриваются сложнейшие технологические решения, включая энергетические установки с ядерными элементами, что свидетельствует о готовности правительства пересмотреть законодательные ограничения на использование атомной энергии ради обеспечения стратегического преимущества", - говорится в докладе. Таким образом, заключают авторы доклада, Япония постепенно переходит от традиционной оборонительной доктрины "к проактивной модели, ориентированной на нейтрализацию угроз "на дальних подступах". Доклад отмечает также, что в общем правительства Санаэ Такаити "отражает стремление Японии к большей самостоятельности в вопросах безопасности при сохранении прочного союза с США и другими западными партнерами". "Однако сочетание роста оборонных расходов с обещаниями реализации социальной политики без увеличения налогового бремени выглядит нереалистичным. Поддержание финансового баланса потребует устойчивого экономического роста и проведения структурных реформ, способных обеспечить дополнительные источники дохода. При отсутствии ощутимого подъема экономики выполнение обеих задач - военной и социальной - может стать серьезным испытанием, ставящим правительство перед жестким выбором приоритетов", - говорится в докладе.

япония, сша