СМИ: ЮАР пытается убедить Иран отказаться от участия в учениях БРИКС+

2026-01-10T01:15+0300
ПРЕТОРИЯ, 10 янв - ПРАЙМ. Южно-Африканская Республика пытается убедить Иран снизить уровень участия в военно-морских учениях БРИКС+ из-за угрозы политического давления со стороны США, утверждает издание News24 со ссылкой на правительственные источники.
Как заявляли в минобороны ЮАР, проведение военно-морских учений под названием "Воля к миру" (Will for Peace) с участием КНР и РФ запланировано на 9-16 января. Местом базирования кораблей стала база в Саймонстауне примерно в 10 км от мыса Доброй Надежды. СМИ сообщали, что на учения было направлено иранское судно базирования "Макран".
"Южная Африка пытается убедить Иран отказаться от активного участия в многонациональных военно-морских учениях, которые должны были начаться в пятницу у побережья города Саймонстаун", - сказано в статье.
По словам правительственных источников издания, власти надеются, что после нескольких дней переговоров Иран согласится снизить уровень участия до наблюдателя.
"В последние месяцы в правительстве росло недовольство тем, каким образом Тегеран пытается усилить свои связи с Южной Африкой, в то время как Вашингтон неоднократно называет отношения между двумя странами одной из причин своей карательной дипломатии в отношении Претории", - сказано в статье.
Отмечается, что желание ЮАР отдалиться от Ирана проходит на фоне нескольких процессов. Так, палата представителей США готовится рассмотреть законопроект о продлении закона об экономическом росте и возможностях в Африке (AGOA), который предоставляет торговые преференции странами южнее Сахары. При этом включение Южной Африки в этот закон находится под вопросом, сказано в тексте. Кроме того, ситуация осложняется проходящими в Иране протестами на фоне жесткой позиции США по отношению к иранским властям.
Пресс-служба минобороны ЮАР отказалась от комментариев по поводу участия Ирана в учениях, однако сообщила, что в ближайшее время будет опубликовано обновленное заявление о военно-морских учениях, сказано в статье.
Это третьи учения такого типа с участием ЮАР, РФ и КНР. Предыдущие проходили под названиями Mosi I (2019) и Mosi II (2023). Изначально планировалось их провести в ноябре 2025 года, однако из-за саммита "Большой двадцатки" в Йоханнесбурге было решено перенести их на январь. Минобороны ЮАР заявляли, что возглавляемые КНР учения пройдут в составе БРИКС+, однако полный перечень стран-участниц не сообщался. СМИ писали, что в качестве наблюдателей ожидаются Индонезия и Эфиопия.
