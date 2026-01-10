https://1prime.ru/20260110/kallas-866352327.html
"Бербок отдыхает". Каллас поставили на место после обвинений в адрес России
2026-01-10T12:27+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863494592_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_560ed16e1fd042f495257107506a2186.jpg
МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Глава европейской дипломатии Кая Каллас не смогла ответить на вопрос депутата Европарламента о том, какие именно 19 стран якобы подвергались нападению со стороны России, подчеркнул член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков. "Кая Каллас, известная своим непрофессионализмом, сначала обвинила Россия в том, что оно якобы напала на 19 (!) стран за последние 200 лет, а потом не смогла ответить за запрос депутата Европарламента из Люксембурга, попросившего ее перечислить эти самые 19 стран. Каллас и ее аппарат считали 35 дней, не сосчитали и направили депутату невнятный расплывчатый ответ. Бербок отдыхает", — отметил он в своем Telegram-канале.В декабре Каллас утверждала, что в течение последних 100 лет Россия напала более чем на 19 стран, повторно атаковав некоторые из них три или даже четыре раза. При этом она добавила, что ни одна из этих стран не нападала на Россию. В ответ на эти заявления помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский опубликовал саркастичный "краткий урок по военной истории" и выразил готовность предоставить Каллас индивидуальное просвещение по этому вопросу.
https://1prime.ru/20260109/kallas-866340461.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863494592_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4ce61544f2c5ad3d6ec71c265651c3e2.jpg
