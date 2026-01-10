https://1prime.ru/20260110/kaluga-866347025.html

В аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Калуги, сообщает Росавиация. "Аэропорт Калуги ("Грабцево"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.‍‍‍ Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

