Названы самые перспективные профессии этого года - 10.01.2026
Названы самые перспективные профессии этого года
Названы самые перспективные профессии этого года - 10.01.2026, ПРАЙМ
Названы самые перспективные профессии этого года
Наиболее стабильными и перспективными в этом году будут карьеры на стыке технологий, анализа данных и какой-то конкретной отрасли, рассказали РИА Новости в... | 10.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-10T15:08+0300
2026-01-10T15:08+0300
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Наиболее стабильными и перспективными в этом году будут карьеры на стыке технологий, анализа данных и какой-то конкретной отрасли, рассказали РИА Новости в пресс-службе hh.ru. "В 2026 году самыми стабильными и перспективными будут карьеры на стыке технологий, анализа данных и конкретной отрасли, например, инженерия, финансы, медицина, торговля", - рассказали в пресс-службе. При этом кроме профессиональных, так называемых "жестких", навыков критически важными становятся "мягкие". "Особенно адаптивность, умение учиться и работать с искусственным интеллектом и другими цифровыми технологиями как с инструментом", - обратили внимание в пресс-службе. Ранее РИА Новости сообщало, что по данным hh.ru наибольшим спросом среди специалистов в наступившем году будут пользоваться разработчики программного обеспечения, специалисты по кибербезопасности, специалисты по работе с большими массивами данных, инженеры по обучению искусственного интеллекта и машинному обучению, а также ряд представителей рабочих профессий с высокой квалификацией.
2026
технологии, бизнес
Технологии, Бизнес
15:08 10.01.2026
 
Названы самые перспективные профессии этого года

В 2026 году перспективными будут карьеры на стыке технологий, анализа данных и отрасли

© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Работа за компьютером
Работа за компьютером. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Наиболее стабильными и перспективными в этом году будут карьеры на стыке технологий, анализа данных и какой-то конкретной отрасли, рассказали РИА Новости в пресс-службе hh.ru.
"В 2026 году самыми стабильными и перспективными будут карьеры на стыке технологий, анализа данных и конкретной отрасли, например, инженерия, финансы, медицина, торговля", - рассказали в пресс-службе.
При этом кроме профессиональных, так называемых "жестких", навыков критически важными становятся "мягкие". "Особенно адаптивность, умение учиться и работать с искусственным интеллектом и другими цифровыми технологиями как с инструментом", - обратили внимание в пресс-службе.
Ранее РИА Новости сообщало, что по данным hh.ru наибольшим спросом среди специалистов в наступившем году будут пользоваться разработчики программного обеспечения, специалисты по кибербезопасности, специалисты по работе с большими массивами данных, инженеры по обучению искусственного интеллекта и машинному обучению, а также ряд представителей рабочих профессий с высокой квалификацией.
 
