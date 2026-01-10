https://1prime.ru/20260110/karera-866353841.html

Названы самые перспективные профессии этого года

Названы самые перспективные профессии этого года - 10.01.2026, ПРАЙМ

Названы самые перспективные профессии этого года

Наиболее стабильными и перспективными в этом году будут карьеры на стыке технологий, анализа данных и какой-то конкретной отрасли, рассказали РИА Новости в... | 10.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-10T15:08+0300

технологии

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859837054_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_8f38bd3ae47b9d3b2deec5677444ae6d.jpg

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Наиболее стабильными и перспективными в этом году будут карьеры на стыке технологий, анализа данных и какой-то конкретной отрасли, рассказали РИА Новости в пресс-службе hh.ru. "В 2026 году самыми стабильными и перспективными будут карьеры на стыке технологий, анализа данных и конкретной отрасли, например, инженерия, финансы, медицина, торговля", - рассказали в пресс-службе. При этом кроме профессиональных, так называемых "жестких", навыков критически важными становятся "мягкие". "Особенно адаптивность, умение учиться и работать с искусственным интеллектом и другими цифровыми технологиями как с инструментом", - обратили внимание в пресс-службе. Ранее РИА Новости сообщало, что по данным hh.ru наибольшим спросом среди специалистов в наступившем году будут пользоваться разработчики программного обеспечения, специалисты по кибербезопасности, специалисты по работе с большими массивами данных, инженеры по обучению искусственного интеллекта и машинному обучению, а также ряд представителей рабочих профессий с высокой квалификацией.

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

технологии, бизнес