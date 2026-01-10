https://1prime.ru/20260110/katar-866344537.html
Катар приобретет блок на разведку нефти в Ливане
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866344537.jpg?1768002179
ДОХА, 10 янв - ПРАЙМ. Государственная энергетическая компания Катара QatarEnergy подписала соглашение с правительством Ливана, нефтяными компаниями TotalEnergies и Eni о приобретении блока на ведение нефтегазовой разведки на шельфе Ливана, говорится в поступившем РИА Новости пресс-релизе QatarEnergy.
"В соответствии с условиями соглашения, QatarEnergy приобретет 30% блока № 8 на разведку нефти в Ливане, а TotalEnergies (оператор) и Eni будут владеть по 35% каждая", - отметили в компании.
Уточняется, что блок № 8 расположен примерно в 70 километрах от южного побережья Ливана на глубине приблизительно 1,7-2,1 тысячи метров.
Комментируя это соглашение, президент и генеральный директор QatarEnergy Саад аль-Кааби сказал, что компания рада "получить этот разведочный блок, который позволит ей поддержать развитие нефтегазового сектора Ливана".
