Катар приобретет блок на разведку нефти в Ливане

ДОХА, 10 янв - ПРАЙМ. Государственная энергетическая компания Катара QatarEnergy подписала соглашение с правительством Ливана, нефтяными компаниями TotalEnergies и Eni о приобретении блока на ведение нефтегазовой разведки на шельфе Ливана, говорится в поступившем РИА Новости пресс-релизе QatarEnergy. "В соответствии с условиями соглашения, QatarEnergy приобретет 30% блока № 8 на разведку нефти в Ливане, а TotalEnergies (оператор) и Eni будут владеть по 35% каждая", - отметили в компании. Уточняется, что блок № 8 расположен примерно в 70 километрах от южного побережья Ливана на глубине приблизительно 1,7-2,1 тысячи метров. Комментируя это соглашение, президент и генеральный директор QatarEnergy Саад аль-Кааби сказал, что компания рада "получить этот разведочный блок, который позволит ей поддержать развитие нефтегазового сектора Ливана".

