https://1prime.ru/20260110/knajsl-866345854.html

Кнайсль рассказала, что спросила бы у Путина о планах по развитию образования в РФ

Кнайсль рассказала, что спросила бы у Путина о планах по развитию образования в РФ - 10.01.2026, ПРАЙМ

Кнайсль рассказала, что спросила бы у Путина о планах по развитию образования в РФ

Экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль рассказала в интервью РИА Новости, что при случае спросила бы у... | 10.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-10T05:04+0300

2026-01-10T05:04+0300

2026-01-10T05:04+0300

экономика

россия

общество

рф

австрия

карин кнайсль

владимир путин

спбгу

минобрнауки

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866345854.jpg?1768010689

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль рассказала в интервью РИА Новости, что при случае спросила бы у российского лидера Владимира Путина о планах по развитию образования в РФ после отказа от бакалавриата и магистратуры. Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков сообщил, что Россию ждет новая модель высшего образования, которая подразумевает отказ от бакалавриата. Ему на смену придет единый уровень – высшее образование. Переход российских вузов на новую модель в основном произойдет в течение двух лет. "Я бы спросила у президента, каким ему видится план дальнейшего развития высшего образования после отказа от системы бакалавриата и магистратуры, план создания такой строгой меритократической системы образования, которая существовала в Советском Союзе", - сказала Кнайсль. По ее мнению, комплексная система высшего образования без деления на бакалавриат и магистратуру способствовала подготовке более квалифицированных кадров. Как отметила Кнайсль, невозможно "три года учить химию на бакалавриате, а потом уйти на юриспруденцию, например, как это сделала Маргарет Тэтчер". При этом собеседница агентства указала, что в России высшее образование очень дорогое, а стипендии для студентов не покрывают не только расходы на обучение, но и базовые потребности учащихся. Кроме этого, Кнайсль обратила внимание, что на фоне коммерциализации обучения экзамены больше не представляют настоящую систему отбора для учащихся, а коммерческие вузы относятся к своим ученикам в первую очередь как к клиентам. "По-моему, очень важно снова создать комплексную строгую систему высшего образования, в которой играет роль как ты учишься, а не кого ты знаешь", - добавила она. Полное интервью Кнайсль читайте на сайте www.ria.ru 12 января в 8.00 мск.

рф

австрия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , рф, австрия, карин кнайсль, владимир путин, спбгу, минобрнауки