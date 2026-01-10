В Краснодаре сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов

https://1prime.ru/20260110/krasnodar-866343741.html
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Краснодара, сообщает Росавиация.
В пятницу в 23.43 мск Росавиация сообщила о введении дополнительных ограничений в аэропорту, помимо действующих NOTAM (согласно которым гавань принимает регулярные рейсы с 09.00 до 19.00 мск).
"Аэропорт Краснодар ("Пашковский"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
