В Краснодаре сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 10.01.2026
В Краснодаре сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
2026-01-10T01:00+0300
2026-01-10T01:00+0300
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Краснодара, сообщает Росавиация. В пятницу в 23.43 мск Росавиация сообщила о введении дополнительных ограничений в аэропорту, помимо действующих NOTAM (согласно которым гавань принимает регулярные рейсы с 09.00 до 19.00 мск). "Аэропорт Краснодар ("Пашковский"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.‍‍‍ Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
2026
01:00 10.01.2026
 
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Краснодара, сообщает Росавиация.
В пятницу в 23.43 мск Росавиация сообщила о введении дополнительных ограничений в аэропорту, помимо действующих NOTAM (согласно которым гавань принимает регулярные рейсы с 09.00 до 19.00 мск).
"Аэропорт Краснодар ("Пашковский"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.‍‍‍ Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
 
