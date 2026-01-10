https://1prime.ru/20260110/lekarstva-866354748.html
Алиханов рассказал о важности локального производства лекарств
Алиханов рассказал о важности локального производства лекарств - 10.01.2026, ПРАЙМ
Алиханов рассказал о важности локального производства лекарств
10.01.2026
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Локальное производство лекарственных препаратов в России имеет большое значение для обеспечения системы здравоохранения страны, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости. "Локальное производство лекарственных препаратов имеет большое значение для обеспечения системы здравоохранения России. Отечественная фармацевтическая отрасль характеризуется наличием сильных отечественных производителей, а также научных и научно-производственных коллективов, способных конкурировать на мировом уровне", - сказал министр. В октябре 2025 года Алиханов сообщал, что лекарственная безопасность в России на сегодня уже обеспечена по широкой номенклатуре. В области фармацевтики речь идет о следующих шагах, которыми государство стимулирует дальнейшую локализацию. Кроме того, в России практически полностью производится весь перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
