https://1prime.ru/20260110/lekarstva-866354748.html

Алиханов рассказал о важности локального производства лекарств

Алиханов рассказал о важности локального производства лекарств - 10.01.2026, ПРАЙМ

Алиханов рассказал о важности локального производства лекарств

Локальное производство лекарственных препаратов в России имеет большое значение для обеспечения системы здравоохранения страны, заявил глава Минпромторга РФ... | 10.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-10T17:17+0300

2026-01-10T17:17+0300

2026-01-10T17:17+0300

бизнес

россия

антон алиханов

https://cdnn.1prime.ru/img/82733/26/827332605_0:122:1500:966_1920x0_80_0_0_afbbef58f05f5960a692ed8a04d2b25c.jpg

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Локальное производство лекарственных препаратов в России имеет большое значение для обеспечения системы здравоохранения страны, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости. "Локальное производство лекарственных препаратов имеет большое значение для обеспечения системы здравоохранения России. Отечественная фармацевтическая отрасль характеризуется наличием сильных отечественных производителей, а также научных и научно-производственных коллективов, способных конкурировать на мировом уровне", - сказал министр. В октябре 2025 года Алиханов сообщал, что лекарственная безопасность в России на сегодня уже обеспечена по широкой номенклатуре. В области фармацевтики речь идет о следующих шагах, которыми государство стимулирует дальнейшую локализацию. Кроме того, в России практически полностью производится весь перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, антон алиханов