Алиханов рассказал о важности локального производства лекарств - 10.01.2026, ПРАЙМ
Алиханов рассказал о важности локального производства лекарств
Алиханов рассказал о важности локального производства лекарств
2026-01-10T17:17+0300
2026-01-10T17:17+0300
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Локальное производство лекарственных препаратов в России имеет большое значение для обеспечения системы здравоохранения страны, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости. "Локальное производство лекарственных препаратов имеет большое значение для обеспечения системы здравоохранения России. Отечественная фармацевтическая отрасль характеризуется наличием сильных отечественных производителей, а также научных и научно-производственных коллективов, способных конкурировать на мировом уровне", - сказал министр. В октябре 2025 года Алиханов сообщал, что лекарственная безопасность в России на сегодня уже обеспечена по широкой номенклатуре. В области фармацевтики речь идет о следующих шагах, которыми государство стимулирует дальнейшую локализацию. Кроме того, в России практически полностью производится весь перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
2026
17:17 10.01.2026
 
Алиханов рассказал о важности локального производства лекарств

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Локальное производство лекарственных препаратов в России имеет большое значение для обеспечения системы здравоохранения страны, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости.
"Локальное производство лекарственных препаратов имеет большое значение для обеспечения системы здравоохранения России. Отечественная фармацевтическая отрасль характеризуется наличием сильных отечественных производителей, а также научных и научно-производственных коллективов, способных конкурировать на мировом уровне", - сказал министр.
В октябре 2025 года Алиханов сообщал, что лекарственная безопасность в России на сегодня уже обеспечена по широкой номенклатуре. В области фармацевтики речь идет о следующих шагах, которыми государство стимулирует дальнейшую локализацию. Кроме того, в России практически полностью производится весь перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
 
