В Москве прекратилось формирование гололеда - 10.01.2026
В Москве прекратилось формирование гололеда
В Москве прекратилось формирование гололеда - 10.01.2026, ПРАЙМ
В Москве прекратилось формирование гололеда
Формирование гололеда прекратилось в Москве в субботу, местами отмечается слабый снег, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. | 10.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Формирование гололеда прекратилось в Москве в субботу, местами отмечается слабый снег, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Гололед покидает столицу. К восьми часам утра, по данным метеостанций аэропортов московского аэроузла, формирование гололедных образований там прекратилось. Местами отмечается слабый снег", - написал Леус в своем Telegram-канале.
10:31 10.01.2026
 
В Москве прекратилось формирование гололеда

Леус: в Москве в субботу прекратилось формирование гололеда

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Женщина чистит машину от снега - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2026
Женщина чистит машину от снега. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Формирование гололеда прекратилось в Москве в субботу, местами отмечается слабый снег, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Гололед покидает столицу. К восьми часам утра, по данным метеостанций аэропортов московского аэроузла, формирование гололедных образований там прекратилось. Местами отмечается слабый снег", - написал Леус в своем Telegram-канале.
 
