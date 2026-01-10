https://1prime.ru/20260110/leus-866350636.html

В Москве прекратилось формирование гололеда

В Москве прекратилось формирование гололеда

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Формирование гололеда прекратилось в Москве в субботу, местами отмечается слабый снег, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Гололед покидает столицу. К восьми часам утра, по данным метеостанций аэропортов московского аэроузла, формирование гололедных образований там прекратилось. Местами отмечается слабый снег", - написал Леус в своем Telegram-канале.

