Адвокат рассказала, почему Лурье пока не может заселиться в квартиру - 10.01.2026
Адвокат рассказала, почему Лурье пока не может заселиться в квартиру
Адвокат рассказала, почему Лурье пока не может заселиться в квартиру - 10.01.2026, ПРАЙМ
Адвокат рассказала, почему Лурье пока не может заселиться в квартиру
Певица Лариса Долина не сможет подписать акт приема-передачи квартиры в Хамовниках в Москве до 20 января, так как находится в отъезде, а у её представителя нет... | 10.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Певица Лариса Долина не сможет подписать акт приема-передачи квартиры в Хамовниках в Москве до 20 января, так как находится в отъезде, а у её представителя нет таких полномочий, сообщила РИА Новости адвокат покупательницы жилья Полины Лурье Светлана Свириденко. В пятницу Лурье вместе с адвокатом осмотрели квартиру, однако не смогли подписать акт приема-передачи, поскольку представитель Долиной не обладает полномочиями на подпись подобных документов. "У нас есть право обратиться к судебным приставам, Полина примет решение до вторника, Долина находится в отъезде и вернётся только 20 января", - сказала собеседница агентства. Лурье фактически не может заселиться, пока данный акт не будет подписан. При этом, она имеет право обратиться к судебным приставам для передачи ей квартиры без участия Долиной. Мосгорсуд 25 декабря вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снят с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире. Как сообщал корреспондент РИА Новости, после решения о выселении певица начала вывозить свои вещи.
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Певица Лариса Долина не сможет подписать акт приема-передачи квартиры в Хамовниках в Москве до 20 января, так как находится в отъезде, а у её представителя нет таких полномочий, сообщила РИА Новости адвокат покупательницы жилья Полины Лурье Светлана Свириденко.
В пятницу Лурье вместе с адвокатом осмотрели квартиру, однако не смогли подписать акт приема-передачи, поскольку представитель Долиной не обладает полномочиями на подпись подобных документов.
"У нас есть право обратиться к судебным приставам, Полина примет решение до вторника, Долина находится в отъезде и вернётся только 20 января", - сказала собеседница агентства.
Лурье фактически не может заселиться, пока данный акт не будет подписан. При этом, она имеет право обратиться к судебным приставам для передачи ей квартиры без участия Долиной.
Мосгорсуд 25 декабря вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снят с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно.
Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.
Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире. Как сообщал корреспондент РИА Новости, после решения о выселении певица начала вывозить свои вещи.
 
