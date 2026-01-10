https://1prime.ru/20260110/medpomosch-866355408.html

В России утвердили список заболеваний с бесплатной медпомощью

общество

здоровье

рф

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Россияне в этом году будут иметь право на бесплатную медпомощь при более чем 20 разновидностях заболеваний и состояний, следует из постановления правительства РФ, с которым ознакомилось РИА Новости. Так, россияне имеет право на бесплатное получение медпомощи при следующих заболеваниях и состояниях: инфекционные и паразитарные болезни; новообразования; болезни эндокринной системы; расстройства питания и нарушения обмена веществ; болезни нервной системы; болезни крови, кроветворных органов; отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм; болезни глаза и его придаточного аппарата. Помимо того, в перечне есть болезни уха и сосцевидного отростка; болезни системы кровообращения; болезни органов дыхания; болезни органов пищеварения, в том числе полости рта, слюнных желез и челюстей (за исключением зубного протезирования); болезни мочеполовой системы; болезни кожи и подкожной клетчатки; болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани; травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин. Также в список вошли врожденные аномалии (пороки развития); деформации и хромосомные нарушения; беременность, роды, послеродовой период и аборты; отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период; психические расстройства и расстройства поведения; симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболеваниям и состояниям. Согласно документу, в перечень расширенного неонатального скрининга с этого года вошли Х-сцепленная адренолейкодистрофия; дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот (AADCD). Помимо того, россияне 18-40 лет получили возможность на однократное бесплатное определение уровня липопротеида в крови. Также пациенты в возрасте 18-39 лет один раз в шесть лет смогут получить оценку липидного профиля (общий холестерин, холестерин липопротеидов высокой плотности, холестерин липопротеидов низкой плотности, холестерин липопротеидов очень низкой плотности, триглицериды). Россияне старше 40 лет смогут пройти данную процедуру бесплатно один раз в три года. Кроме того, беременные женщины в РФ получили возможность на пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка, включая неинвазивное пренатальное тестирование - определение внеклеточной ДНК плода по крови матери. Согласно приложению к постановлению, в рамках репродуктивной диспансеризации у женщин в возрасте 21-49 лет один раз в пять лет будут проводить анализ на определение ДНК-вирусов папилломы человека (Papilloma virus) и жидкостное цитологическое исследование микропрепарата шейки матки (при положительном результате анализа на вирус папилломы человека). Также впервые были установлены нормативы объема медицинской помощи и нормативы финансовых затрат на вакцинацию для профилактики пневмококковых инфекций у лиц пожилого возраста. Помимо того, в этом году программа в части базовой программы ОМС была расширена за счет включения новых современных методов оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.

