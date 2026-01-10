https://1prime.ru/20260110/medvedev-866355256.html

Предупреждение Медведева об "Орешнике" вызвало переполох на Западе

Предупреждение Медведева об "Орешнике" вызвало переполох на Западе - 10.01.2026, ПРАЙМ

Предупреждение Медведева об "Орешнике" вызвало переполох на Западе

Западные страны встревожены предостережениями заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева в адрес союзников Киева,... | 10.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-10T17:43+0300

2026-01-10T17:43+0300

2026-01-10T17:43+0300

украина

киев

запад

владимир путин

дмитрий медведев

нато

виталий кличко

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853986876_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_dceed2eadfccf2c4c1911da17c4d815f.jpg

МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Западные страны встревожены предостережениями заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева в адрес союзников Киева, которые поддерживают идею размещения военных сил на территории Украины, как отмечается в статье издания Daily Express. "Один из ближайших союзников Владимира Путина предостерег европейских сторонников Украины, включая Великобританию, от отправки военных в Восточную Европу, выступив с пугающей угрозой", — говорится в статье.Ранее Медведев разместил в социальной сети X видеоматериалы, показывающие январский удар на западе Украины, где, среди прочего, применялся комплекс "Орешник". Он сделал это в качестве предупреждения европейским лидерам, инициирующим размещение войск НАТО и Европы на Украине.В пятницу Минобороны сообщило, что российские военные применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для мощного удара по важным объектам Украины в ответ на нападение на резиденцию президента Владимира Путина.В прессе появились сообщения о серии взрывов в Киеве и Львове. Как отметил мэр столицы Украины Виталий Кличко, в городе есть повреждения важной инфраструктуры, и в некоторых районах наблюдаются перебои с подачей электроэнергии.

https://1prime.ru/20260110/oreshnik-866354457.html

https://1prime.ru/20260110/oreshnik-866352511.html

украина

киев

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, киев, запад, владимир путин, дмитрий медведев, нато, виталий кличко