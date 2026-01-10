Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Предупреждение Медведева об "Орешнике" вызвало переполох на Западе - 10.01.2026
Предупреждение Медведева об "Орешнике" вызвало переполох на Западе
Предупреждение Медведева об "Орешнике" вызвало переполох на Западе - 10.01.2026, ПРАЙМ
Предупреждение Медведева об "Орешнике" вызвало переполох на Западе
Западные страны встревожены предостережениями заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева в адрес союзников Киева,... | 10.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-10T17:43+0300
2026-01-10T17:43+0300
украина
киев
запад
владимир путин
дмитрий медведев
нато
виталий кличко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853986876_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_dceed2eadfccf2c4c1911da17c4d815f.jpg
МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Западные страны встревожены предостережениями заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева в адрес союзников Киева, которые поддерживают идею размещения военных сил на территории Украины, как отмечается в статье издания Daily Express. "Один из ближайших союзников Владимира Путина предостерег европейских сторонников Украины, включая Великобританию, от отправки военных в Восточную Европу, выступив с пугающей угрозой", — говорится в статье.Ранее Медведев разместил в социальной сети X видеоматериалы, показывающие январский удар на западе Украины, где, среди прочего, применялся комплекс "Орешник". Он сделал это в качестве предупреждения европейским лидерам, инициирующим размещение войск НАТО и Европы на Украине.В пятницу Минобороны сообщило, что российские военные применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для мощного удара по важным объектам Украины в ответ на нападение на резиденцию президента Владимира Путина.В прессе появились сообщения о серии взрывов в Киеве и Львове. Как отметил мэр столицы Украины Виталий Кличко, в городе есть повреждения важной инфраструктуры, и в некоторых районах наблюдаются перебои с подачей электроэнергии.
украина
киев
запад
украина, киев, запад, владимир путин, дмитрий медведев, нато, виталий кличко
УКРАИНА, Киев, ЗАПАД, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, НАТО, Виталий Кличко
17:43 10.01.2026
 
Предупреждение Медведева об "Орешнике" вызвало переполох на Западе

В Express посчитали сообщение Медведева с кадрами удара "Орешника" пугающей угрозой

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Д. Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Д. Медведев - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2026
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Д. Медведев. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Западные страны встревожены предостережениями заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева в адрес союзников Киева, которые поддерживают идею размещения военных сил на территории Украины, как отмечается в статье издания Daily Express.
"Один из ближайших союзников Владимира Путина предостерег европейских сторонников Украины, включая Великобританию, от отправки военных в Восточную Европу, выступив с пугающей угрозой", — говорится в статье.
Момент удара Орешником по украинским критическим объектам. Кадр видео
"Очевидный провал". На Западе сделали заявление после удара "Орешника"
16:27
Ранее Медведев разместил в социальной сети X видеоматериалы, показывающие январский удар на западе Украины, где, среди прочего, применялся комплекс "Орешник". Он сделал это в качестве предупреждения европейским лидерам, инициирующим размещение войск НАТО и Европы на Украине.
В пятницу Минобороны сообщило, что российские военные применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для мощного удара по важным объектам Украины в ответ на нападение на резиденцию президента Владимира Путина.
В прессе появились сообщения о серии взрывов в Киеве и Львове. Как отметил мэр столицы Украины Виталий Кличко, в городе есть повреждения важной инфраструктуры, и в некоторых районах наблюдаются перебои с подачей электроэнергии.
Момент удара Орешником по украинским критическим объектам. Кадр видео
"Это сигнал". Удар "Орешника" по Украине вызвал панику на Западе
12:33
 
УКРАИНА, Киев, ЗАПАД, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, НАТО, Виталий Кличко
 
 
