https://1prime.ru/20260110/minpromtorg-866352686.html
Минпромторг рассматривает механизм трейд-ин для инновационных полувагонов
Минпромторг рассматривает механизм трейд-ин для инновационных полувагонов - 10.01.2026, ПРАЙМ
Минпромторг рассматривает механизм трейд-ин для инновационных полувагонов
Минпромторг РФ рассматривает введение механизма трейд-ин на закупку инновационных полувагонов с увеличенной осевой нагрузкой, реализация такой меры будет... | 10.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-10T13:27+0300
2026-01-10T13:27+0300
2026-01-10T13:27+0300
бизнес
россия
рф
антон алиханов
минпромторг
ржд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850163954_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f630a17c72e3b4a8f81eb35fdfb54fe0.jpg
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Минпромторг РФ рассматривает введение механизма трейд-ин на закупку инновационных полувагонов с увеличенной осевой нагрузкой, реализация такой меры будет зависеть от бюджетных возможностей, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Дополнительно рассматривается введение механизма трейд-ин на закупку инновационных полувагонов с увеличенной осевой нагрузкой 25 тс. Однако его реализация будет зависеть от бюджетных возможностей, будем искать соответствующие источники", - сказал министр. Замгендиректора РЖД Михаил Глазков летом сообщал журналистам о предложении холдинга применять механизм трейд-ин для грузовых вагонов, рассматривается ряд вариантов его работы. Ранее компания зафиксировала очередной рекорд по числу грузовых вагонов на сети и видит "лишних" 400 тысяч единиц. По его данным, количество поступающего на сеть нового подвижного состава вдвое превышает списание. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 13 января в 10.00 мск.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850163954_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_111aa2fd2f3cc8b99c39c83911a81699.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, антон алиханов, минпромторг, ржд
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Антон Алиханов, Минпромторг, РЖД
Минпромторг рассматривает механизм трейд-ин для инновационных полувагонов
Алиханов: Минпромторг рассматривает механизм трейд-ин для инновационных полувагонов
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Минпромторг РФ рассматривает введение механизма трейд-ин на закупку инновационных полувагонов с увеличенной осевой нагрузкой, реализация такой меры будет зависеть от бюджетных возможностей, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Дополнительно рассматривается введение механизма трейд-ин на закупку инновационных полувагонов с увеличенной осевой нагрузкой 25 тс. Однако его реализация будет зависеть от бюджетных возможностей, будем искать соответствующие источники", - сказал министр.
Замгендиректора РЖД
Михаил Глазков летом сообщал журналистам о предложении холдинга применять механизм трейд-ин для грузовых вагонов, рассматривается ряд вариантов его работы. Ранее компания зафиксировала очередной рекорд по числу грузовых вагонов на сети и видит "лишних" 400 тысяч единиц. По его данным, количество поступающего на сеть нового подвижного состава вдвое превышает списание.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 13 января в 10.00 мск.