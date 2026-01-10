Минпромторг рассматривает механизм трейд-ин для инновационных полувагонов

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-01-10T13:27+0300
2026-01-10T13:27+0300
бизнес
россия
рф
антон алиханов
минпромторг
ржд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850163954_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f630a17c72e3b4a8f81eb35fdfb54fe0.jpg
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Минпромторг РФ рассматривает введение механизма трейд-ин на закупку инновационных полувагонов с увеличенной осевой нагрузкой, реализация такой меры будет зависеть от бюджетных возможностей, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Дополнительно рассматривается введение механизма трейд-ин на закупку инновационных полувагонов с увеличенной осевой нагрузкой 25 тс. Однако его реализация будет зависеть от бюджетных возможностей, будем искать соответствующие источники", - сказал министр. Замгендиректора РЖД Михаил Глазков летом сообщал журналистам о предложении холдинга применять механизм трейд-ин для грузовых вагонов, рассматривается ряд вариантов его работы. Ранее компания зафиксировала очередной рекорд по числу грузовых вагонов на сети и видит "лишних" 400 тысяч единиц. По его данным, количество поступающего на сеть нового подвижного состава вдвое превышает списание. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 13 января в 10.00 мск.
рф
бизнес, россия, рф, антон алиханов, минпромторг, ржд
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Антон Алиханов, Минпромторг, РЖД
13:27 10.01.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2026
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Минпромторг РФ рассматривает введение механизма трейд-ин на закупку инновационных полувагонов с увеличенной осевой нагрузкой, реализация такой меры будет зависеть от бюджетных возможностей, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Дополнительно рассматривается введение механизма трейд-ин на закупку инновационных полувагонов с увеличенной осевой нагрузкой 25 тс. Однако его реализация будет зависеть от бюджетных возможностей, будем искать соответствующие источники", - сказал министр.
Замгендиректора РЖД Михаил Глазков летом сообщал журналистам о предложении холдинга применять механизм трейд-ин для грузовых вагонов, рассматривается ряд вариантов его работы. Ранее компания зафиксировала очередной рекорд по числу грузовых вагонов на сети и видит "лишних" 400 тысяч единиц. По его данным, количество поступающего на сеть нового подвижного состава вдвое превышает списание.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 13 января в 10.00 мск.
 
