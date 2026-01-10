https://1prime.ru/20260110/mintrans-866352943.html

В аэропортах московского авиаузла отменили 35 рейсов

В аэропортах московского авиаузла отменили 35 рейсов - 10.01.2026, ПРАЙМ

В аэропортах московского авиаузла отменили 35 рейсов

По данным на 12.00 мск в аэропортах московского авиаузла 78 рейсов задержаны более чем на 2 часа, отменено 35 рейсов, сообщили в Минтрансе РФ. | 10.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-10T13:43+0300

2026-01-10T13:43+0300

2026-01-10T13:45+0300

бизнес

россия

рф

аэропорт шереметьево

росавиация

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/09/866338966_0:65:3411:1984_1920x0_80_0_0_4bd46cc23eff67134f1237c10ec0ac78.jpg

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. По данным на 12.00 мск в аэропортах московского авиаузла 78 рейсов задержаны более чем на 2 часа, отменено 35 рейсов, сообщили в Минтрансе РФ. "По данным на 12:00 по мск из-за последствий обильного снегопада в аэропортах столичного региона отменено 35 рейсов, 78 рейсов задержаны более чем на 2 часа", - говорится в сообщении министерства.Столичные аэропорты за этот период обслужили на прием и выпуск суммарно 603 рейса, в том числе "Шереметьево" - 214. Аэропорт "Шереметьево" практически не принимал рейсы с 04.10 до 11.00 мск, сейчас воздушная гавань открыта на прием и выпуск самолетов.Корректировка в режим работы "Шереметьево" была внесена по инициативе Минтранса и Росавиации, поскольку требовалось время на уборку снега и разрешение ситуации с выдачей багажа.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, аэропорт шереметьево, росавиация