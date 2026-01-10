Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В аэропортах московского авиаузла отменили 35 рейсов - 10.01.2026
В аэропортах московского авиаузла отменили 35 рейсов
В аэропортах московского авиаузла отменили 35 рейсов - 10.01.2026, ПРАЙМ
В аэропортах московского авиаузла отменили 35 рейсов
По данным на 12.00 мск в аэропортах московского авиаузла 78 рейсов задержаны более чем на 2 часа, отменено 35 рейсов, сообщили в Минтрансе РФ. | 10.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-10T13:43+0300
2026-01-10T13:45+0300
бизнес
россия
рф
аэропорт шереметьево
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/09/866338966_0:65:3411:1984_1920x0_80_0_0_4bd46cc23eff67134f1237c10ec0ac78.jpg
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. По данным на 12.00 мск в аэропортах московского авиаузла 78 рейсов задержаны более чем на 2 часа, отменено 35 рейсов, сообщили в Минтрансе РФ. "По данным на 12:00 по мск из-за последствий обильного снегопада в аэропортах столичного региона отменено 35 рейсов, 78 рейсов задержаны более чем на 2 часа", - говорится в сообщении министерства.Столичные аэропорты за этот период обслужили на прием и выпуск суммарно 603 рейса, в том числе "Шереметьево" - 214. Аэропорт "Шереметьево" практически не принимал рейсы с 04.10 до 11.00 мск, сейчас воздушная гавань открыта на прием и выпуск самолетов.Корректировка в режим работы "Шереметьево" была внесена по инициативе Минтранса и Росавиации, поскольку требовалось время на уборку снега и разрешение ситуации с выдачей багажа.
рф
бизнес, россия, рф, аэропорт шереметьево, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, РФ, аэропорт Шереметьево, Росавиация
13:43 10.01.2026 (обновлено: 13:45 10.01.2026)
 
В аэропортах московского авиаузла отменили 35 рейсов

В аэропортах московского авиаузла 78 рейсов задержали более чем на два часа

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАэропорт Шереметьево
Аэропорт Шереметьево - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2026
Аэропорт Шереметьево. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. По данным на 12.00 мск в аэропортах московского авиаузла 78 рейсов задержаны более чем на 2 часа, отменено 35 рейсов, сообщили в Минтрансе РФ.
"По данным на 12:00 по мск из-за последствий обильного снегопада в аэропортах столичного региона отменено 35 рейсов, 78 рейсов задержаны более чем на 2 часа", - говорится в сообщении министерства.
Столичные аэропорты за этот период обслужили на прием и выпуск суммарно 603 рейса, в том числе "Шереметьево" - 214. Аэропорт "Шереметьево" практически не принимал рейсы с 04.10 до 11.00 мск, сейчас воздушная гавань открыта на прием и выпуск самолетов.
Корректировка в режим работы "Шереметьево" была внесена по инициативе Минтранса и Росавиации, поскольку требовалось время на уборку снега и разрешение ситуации с выдачей багажа.
 
БизнесРОССИЯРФаэропорт ШереметьевоРосавиация
 
 
