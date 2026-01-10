В аэропортах московского авиаузла отменили 35 рейсов

https://1prime.ru/20260110/mintrans-866352943.html
По данным на 12.00 мск в аэропортах московского авиаузла 78 рейсов задержаны более чем на 2 часа, отменено 35 рейсов, сообщили в Минтрансе РФ.
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. По данным на 12.00 мск в аэропортах московского авиаузла 78 рейсов задержаны более чем на 2 часа, отменено 35 рейсов, сообщили в Минтрансе РФ. "По данным на 12:00 по мск из-за последствий обильного снегопада в аэропортах столичного региона отменено 35 рейсов, 78 рейсов задержаны более чем на 2 часа", - говорится в сообщении министерства.Столичные аэропорты за этот период обслужили на прием и выпуск суммарно 603 рейса, в том числе "Шереметьево" - 214. Аэропорт "Шереметьево" практически не принимал рейсы с 04.10 до 11.00 мск, сейчас воздушная гавань открыта на прием и выпуск самолетов.Корректировка в режим работы "Шереметьево" была внесена по инициативе Минтранса и Росавиации, поскольку требовалось время на уборку снега и разрешение ситуации с выдачей багажа.
