"Сбере" рассказал о новой схеме мошенничества с обратным звонком - 10.01.2026
"Сбере" рассказал о новой схеме мошенничества с обратным звонком
2026-01-10T09:12+0300
2026-01-10T09:12+0300
финансы
банки
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861235154_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_69b4f0713faeb25aa9f25d3bf7da4930.jpg
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Мошенники после введения ограничений на звонки в мессенджерах освоили новую схему обмана с обратным звонком, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. "Другая тенденция: когда стали вводить ограничения на звонки в мессенджерах, появились обратные звонки", - сказал он, добавив, что "Сбер" успешно предотвращает и такие атаки. Суть мошеннической схемы состоит в том, что человек сам набирает номер злоумышленника, когда ему приходят сообщения с описанием реалистичных ситуаций: например, необходимо предоставить кому-то какие-то уточнения, перезвонить на указанный номер телефона. Кузнецов напомнил, что правительство приняло беспрецедентное решение о создании государственной платформы "Антифрод". "У рынка появились правила, стандарты и инструменты кибербезопасности. Многие компании усиленно разрабатывают собственные технологии и сервисы антифрода, которые опережают зарубежные аналоги", - подчеркнул он. Ранее в интервью РИА Новости Кузнецов отмечал, что "Сбер" видит снижение объемов хищений у россиян и ждет дальнейшего замедления в первой половине года благодаря новым законам. ГИС "Антифрод" представляет собой платформу для оперативного взаимодействия госорганов, банков, операторов связи и других организаций для борьбы с кибермошенничеством, она позволяет в режиме реального времени обмениваться информацией о попытках мошенничества. Сейчас она работает в пилотном режиме, а в полномасштабном режиме запуск планируется к 1 марта 2026 года.
2026
Финансы, Банки, Сбербанк
09:12 10.01.2026
 
"Сбере" рассказал о новой схеме мошенничества с обратным звонком

© РИА Новости . Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкЛоготип Сбербанка
Логотип Сбербанка - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2026
Логотип Сбербанка. Архивное фото
© РИА Новости . Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
