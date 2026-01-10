https://1prime.ru/20260110/moskva-866348508.html
Почти 70 единиц багажа не загрузили на рейс Дубай — Москва
Почти 70 единиц багажа не загрузили на рейс Дубай — Москва - 10.01.2026, ПРАЙМ
Почти 70 единиц багажа не загрузили на рейс Дубай — Москва
Почти 70 единиц багажа пассажиров рейса авиакомпании "ЮTэйр" (Utair) Дубай - Москва за 10 января не были загружены в аэропорту отправления, сообщил аэропорт... | 10.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-10T07:53+0300
2026-01-10T07:53+0300
2026-01-10T07:53+0300
бизнес
россия
дубай
москва
ютэйр
аэропорт внуково
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866348508.jpg?1768020828
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Почти 70 единиц багажа пассажиров рейса авиакомпании "ЮTэйр" (Utair) Дубай - Москва за 10 января не были загружены в аэропорту отправления, сообщил аэропорт "Внуково".
"Уважаемые пассажиры рейса UT 716 Дубай - Москва 10.01.2026, время прилёта 2:11, авиакомпании "ЮTэйр" (Utair)! К сожалению, 68 единиц багажа не были загружены на ваш рейс в аэропорту отправления", - говорится в сообщении аэропорта.
Авиакомпания, добавляет "Внуково", предпринимает меры, чтобы как можно скорее доставить багаж.
"Авиакомпания приносит искренние извинения за причиненные неудобства", - указано в сообщении.
дубай
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, дубай, москва, ютэйр, аэропорт внуково
Бизнес, РОССИЯ, Дубай, МОСКВА, ЮТэйр, аэропорт Внуково
Почти 70 единиц багажа не загрузили на рейс Дубай — Москва
Почти 70 единиц багажа пассажиров рейса UT 716 Дубай — Москва не загрузили в аэропорту
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Почти 70 единиц багажа пассажиров рейса авиакомпании "ЮTэйр" (Utair) Дубай - Москва за 10 января не были загружены в аэропорту отправления, сообщил аэропорт "Внуково".
"Уважаемые пассажиры рейса UT 716 Дубай - Москва 10.01.2026, время прилёта 2:11, авиакомпании "ЮTэйр" (Utair)! К сожалению, 68 единиц багажа не были загружены на ваш рейс в аэропорту отправления", - говорится в сообщении аэропорта.
Авиакомпания, добавляет "Внуково", предпринимает меры, чтобы как можно скорее доставить багаж.
"Авиакомпания приносит искренние извинения за причиненные неудобства", - указано в сообщении.