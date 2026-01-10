Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Почти 70 единиц багажа пассажиров рейса авиакомпании "ЮTэйр" (Utair) Дубай - Москва за 10 января не были загружены в аэропорту отправления, сообщил аэропорт "Внуково". "Уважаемые пассажиры рейса UT 716 Дубай - Москва 10.01.2026, время прилёта 2:11, авиакомпании "ЮTэйр" (Utair)! К сожалению, 68 единиц багажа не были загружены на ваш рейс в аэропорту отправления", - говорится в сообщении аэропорта. Авиакомпания, добавляет "Внуково", предпринимает меры, чтобы как можно скорее доставить багаж. "Авиакомпания приносит искренние извинения за причиненные неудобства", - указано в сообщении.
07:53 10.01.2026
 
Почти 70 единиц багажа не загрузили на рейс Дубай — Москва

Почти 70 единиц багажа пассажиров рейса UT 716 Дубай — Москва не загрузили в аэропорту

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Почти 70 единиц багажа пассажиров рейса авиакомпании "ЮTэйр" (Utair) Дубай - Москва за 10 января не были загружены в аэропорту отправления, сообщил аэропорт "Внуково".
"Уважаемые пассажиры рейса UT 716 Дубай - Москва 10.01.2026, время прилёта 2:11, авиакомпании "ЮTэйр" (Utair)! К сожалению, 68 единиц багажа не были загружены на ваш рейс в аэропорту отправления", - говорится в сообщении аэропорта.
Авиакомпания, добавляет "Внуково", предпринимает меры, чтобы как можно скорее доставить багаж.
"Авиакомпания приносит искренние извинения за причиненные неудобства", - указано в сообщении.
 
