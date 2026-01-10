https://1prime.ru/20260110/mvd-866354609.html

МВД рассказало, что делать, если передали мошенникам данные аккаунта

МОСКВА, 10 янв – ПРАЙМ. Позвонить в банк и заблокировать карту, сменить пароль скомпрометированного аккаунта и других сервисов с подобным паролем, а также предупредить близких необходимо, если пользователь попался на фишинг и передал данные аккаунта мошенникам, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Немедленно позвоните в банк и заблокируйте карту, если вы вводили её реквизиты. Срочно смените пароль скомпрометированного аккаунта и всех сервисов, где вы использовали этот же (или похожий) пароль. Это критически важно. Включите двухфакторную аутентификацию (2FA), где это возможно. Оптимальный способ — не SMS, а код из приложения-аутентификатора", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. В МВД добавили, что также необходимо проверить активные сеансы в важных аккаунтах, например, почте и соцсетях, и завершить подозрительные входы. Помимо этого, как отметили в МВД, нужно предупредить близких о взломе аккаунта в мессенджере или соцсети, чтобы мошенники не смогли обмануть их от имени пользователя, а также необходимо проверить данные на наличие в утечках с помощью специальных сервисов. Также, чтобы не стать жертвой мошенников, нельзя переходить по ссылкам из подозрительных писем и сообщений, даже если они кажутся правдоподобными, рассказали в ведомстве. Кроме того, там советуют создавать уникальные сложные пароли для каждого сервиса – для генерации и хранения необходимо использовать надежный менеджер паролей, а также нужно всегда проверять адрес отправителя и домен сайта, так как официальные структуры не рассылают письма с бесплатных почтовых ящиков. "Помните: любое неожиданное предложение или просьба о передаче любых данных — повод нажать паузу и перепроверить информацию через официальный канал", - заключили в ведомстве.

