МЖД рассказала, на какого снеговика хватит снега, вывезенного за сутки

2026-01-10T13:40+0300

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД) за прошедшие сутки убрала 70 тысяч кубометров снега, этого снега хватило бы, чтобы слепить снеговика высотой 52 метра, подсчитала компания. "За прошедшие сутки на МЖД убрали 70 тысяч кубометров снега. Такого объёма хватит, чтобы слепить снеговика высотой 52 метра", - говорится в сообщении. Компания добавила, что это примерно десятая часть Останкинской телебашни. Отмечается, что очистка железнодорожной инфраструктуры от снега продолжается. "Днём на линии работают 104 спецмашины и почти 5,3 тысячи человек", - пишет МЖД.

