СМИ сообщили о переполохе на Украине из-за НАТО

2026-01-10T14:51+0300

общество

нато

всу

мировая экономика

f-16

МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Украинские пилоты истребителей F-16 жалуются, что инструктора стран Североатлантического альянса обучают их неподходящим для конфликта с Россией тактикам, пишет Military Watch Magazine."Когда мы вернулись с учений и столкнулись с реальностью, мы обнаружили, что тактика, которой нас учили за границей, не совсем применима к этим боевым действиям", — приводят в публикации слова летчика ВСУ.Украинский пилот пожаловался, что в НАТО учат вести бой на больших высотах, но из-за российских современных истребителей и устаревших F-16 им приходится придумывать новые маневры.Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявляла, что командование ВСУ, не развивая дроновые системы ПВО и блокируя их закупки, вынуждает пилотов рисковать жизнями ради перехвата беспилотников.

