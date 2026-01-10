https://1prime.ru/20260110/nato-866353349.html
СМИ сообщили о переполохе на Украине из-за НАТО
2026-01-10T14:51+0300
МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Украинские пилоты истребителей F-16 жалуются, что инструктора стран Североатлантического альянса обучают их неподходящим для конфликта с Россией тактикам, пишет Military Watch Magazine."Когда мы вернулись с учений и столкнулись с реальностью, мы обнаружили, что тактика, которой нас учили за границей, не совсем применима к этим боевым действиям", — приводят в публикации слова летчика ВСУ.Украинский пилот пожаловался, что в НАТО учат вести бой на больших высотах, но из-за российских современных истребителей и устаревших F-16 им приходится придумывать новые маневры.Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявляла, что командование ВСУ, не развивая дроновые системы ПВО и блокируя их закупки, вынуждает пилотов рисковать жизнями ради перехвата беспилотников.
