https://1prime.ru/20260110/oreshnik-866345731.html

"Практически невозможно": в США резко прокомментировали удар "Орешником"

"Практически невозможно": в США резко прокомментировали удар "Орешником" - 10.01.2026, ПРАЙМ

"Практически невозможно": в США резко прокомментировали удар "Орешником"

Использование ракеты "Орешник" на территории Украины продемонстрировало неспособность существующих систем ПВО перехватить подобные ракеты, сообщает New York... | 10.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-10T05:02+0300

2026-01-10T05:02+0300

2026-01-10T05:02+0300

украина

москва

европа

владимир путин

виталий кличко

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/09/866320385_0:0:1405:790_1920x0_80_0_0_e25cf1fb2f5a9ce1881ef820b26f6292.jpg

МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Использование ракеты "Орешник" на территории Украины продемонстрировало неспособность существующих систем ПВО перехватить подобные ракеты, сообщает New York Times. "Баллистические ракеты запускаются в атмосферу с помощью ракетных двигателей, после чего под действием силы тяжести снижаются на высоких скоростях. Это делает их перехват системами ПВО очень сложным, а в случае применения суббоеприпасов — практически невозможным", — говорится в материале. По данным издания, западные страны должны серьезно относиться к таким предупреждениям со стороны Москвы, поскольку атаки "Орешником" доказывают возможность поражения целей в любой точке Европы. В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина. СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.

украина

москва

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, москва, европа, владимир путин, виталий кличко