В США рассказали о панике у властей Украины после удара "Орешником"
В США рассказали о панике у властей Украины после удара "Орешником" - 10.01.2026, ПРАЙМ
В США рассказали о панике у властей Украины после удара "Орешником"
Удар "Орешником" вызвал сильное беспокойство у украинских властей, об этом в интервью YouTube-каналу Glenn Diesen рассказал американский аналитик Гилберт... | 10.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-10T07:11+0300
2026-01-10T07:11+0300
2026-01-10T07:11+0300
украина
киев
андрей сибига
владимир путин
в мире
МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Удар "Орешником" вызвал сильное беспокойство у украинских властей, об этом в интервью YouTube-каналу Glenn Diesen рассказал американский аналитик Гилберт Доктороу."Я думаю, последствия (Удара "Орешником". — Прим. Ред.) были действительно существенными, потому что украинцы сходят с ума", — прокомментировал он заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, призвавшего осудить якобы "разрушительную атаку". Эксперт отметил, что этот инцидент снова подтвердил несостоятельность западных систем противовоздушной обороны, включая американские Patriot, в сравнении с российским вооружением. По словам Доктороу, что любые эмоциональные высказывания со стороны Украины лишь демонстрируют их технологическое отставание от России.В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина.СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.
украина, киев, андрей сибига, владимир путин, в мире
УКРАИНА, Киев, Андрей Сибига, Владимир Путин, В мире
