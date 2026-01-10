Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Финляндии отчитали Каллас после удара "Орешником" - 10.01.2026
В Финляндии отчитали Каллас после удара "Орешником"
В Финляндии отчитали Каллас после удара "Орешником" - 10.01.2026, ПРАЙМ
В Финляндии отчитали Каллас после удара "Орешником"
Глава евродипломатии Кая Каллас должна сосредоточиться на мирном урегулировании ситуации в Украине, а не акцентировать внимание на предполагаемых угрозах со... | 10.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Глава евродипломатии Кая Каллас должна сосредоточиться на мирном урегулировании ситуации в Украине, а не акцентировать внимание на предполагаемых угрозах со стороны России, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен."Против "Орешника" нет защиты. Если бы у вас еще оставались хоть капля порядочности и морали, Вы бы сейчас добивались мира. Но нет, Вы хотите полного уничтожения Украины. Злая вы ведьма", — написал он в соцсети Х, комментируя заявление Каллас о якобы эскалации конфликта Москвой.В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина.СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.
07:26 10.01.2026
 
В Финляндии отчитали Каллас после удара "Орешником"

Туомас Малинен призвал Каллас перестать поддерживать войну на Украине

МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Глава евродипломатии Кая Каллас должна сосредоточиться на мирном урегулировании ситуации в Украине, а не акцентировать внимание на предполагаемых угрозах со стороны России, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
"Против "Орешника" нет защиты. Если бы у вас еще оставались хоть капля порядочности и морали, Вы бы сейчас добивались мира. Но нет, Вы хотите полного уничтожения Украины. Злая вы ведьма", — написал он в соцсети Х, комментируя заявление Каллас о якобы эскалации конфликта Москвой.
В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина.
СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.
 
