На Западе громко высказались после удара "Орешником"

МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. В зоне досягаемости ракеты "Орешник" находится большая часть Европы, пишет Sky News."Значение этой атаки заключается не в том, что было уничтожено, а в том, каким посланием она послужила. С заявленной дальностью до 5500 километров теоретически большая часть Европы находится в зоне досягаемости этой ракеты", — говорится в публикации.В материале также предположили, что применение этого вооружения было ответом на планы Великобритании и Франции развернуть свои войска на Украине в случае завершения конфликта.В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина.СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.

