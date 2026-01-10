Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе громко высказались после удара "Орешником" - 10.01.2026
На Западе громко высказались после удара "Орешником"
На Западе громко высказались после удара "Орешником" - 10.01.2026, ПРАЙМ
На Западе громко высказались после удара "Орешником"
В зоне досягаемости ракеты "Орешник" находится большая часть Европы, пишет Sky News. | 10.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-10T10:14+0300
2026-01-10T10:14+0300
МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. В зоне досягаемости ракеты "Орешник" находится большая часть Европы, пишет Sky News."Значение этой атаки заключается не в том, что было уничтожено, а в том, каким посланием она послужила. С заявленной дальностью до 5500 километров теоретически большая часть Европы находится в зоне досягаемости этой ракеты", — говорится в публикации.В материале также предположили, что применение этого вооружения было ответом на планы Великобритании и Франции развернуть свои войска на Украине в случае завершения конфликта.В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина.СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.
10:14 10.01.2026
 
На Западе громко высказались после удара "Орешником"

Sky News: большая часть Европы находится в зоне досягаемости ракеты "Орешник"

МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. В зоне досягаемости ракеты "Орешник" находится большая часть Европы, пишет Sky News.
"Значение этой атаки заключается не в том, что было уничтожено, а в том, каким посланием она послужила. С заявленной дальностью до 5500 километров теоретически большая часть Европы находится в зоне досягаемости этой ракеты", — говорится в публикации.
На Западе обратились к Зеленскому после удара "Орешника"
Вчера, 15:18
В материале также предположили, что применение этого вооружения было ответом на планы Великобритании и Франции развернуть свои войска на Украине в случае завершения конфликта.
В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина.
СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.
"Ничего не сделали". В Германии забили тревогу из-за удара "Орешника"
Вчера, 12:05
 
