https://1prime.ru/20260110/oreshnik-866352511.html

"Это сигнал". Удар "Орешника" по Украине вызвал панику на Западе

"Это сигнал". Удар "Орешника" по Украине вызвал панику на Западе - 10.01.2026, ПРАЙМ

"Это сигнал". Удар "Орешника" по Украине вызвал панику на Западе

Атака ракетой "Орешник", произведенная Вооруженными силами России, должна рассматриваться как предупреждение для союзников Киева, планирующих размещение своих... | 10.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-10T12:33+0300

2026-01-10T12:33+0300

2026-01-10T12:33+0300

россия

украина

владимир путин

reuters

виталий кличко

киев

запад

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/09/866320385_0:0:1405:790_1920x0_80_0_0_e25cf1fb2f5a9ce1881ef820b26f6292.jpg

МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Атака ракетой "Орешник", произведенная Вооруженными силами России, должна рассматриваться как предупреждение для союзников Киева, планирующих размещение своих вооруженных сил на украинской территории, заявил австрийский политолог Герхард Манготт в интервью с агентством Reuters. "Москва <…> возмущена планируемым потенциальным размещением войск союзниками киевской власти. Применение "Орешника" следует рассматривать именно в этом контексте", — отметил он.По мнению эксперта, задействование "Орешника" является сигналом для Запада о том, что Россия обладает значительным военным потенциалом. "Это сигнал США и Европе о военных возможностях российской армии", — говорится в материале.В пятницу Министерство обороны сообщило, что российские Вооруженные силы применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для крупномасштабного удара по ключевым объектам на Украине в ответ на нападение на резиденцию президента Владимира Путина. СМИ сообщали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе возникли повреждения важной инфраструктуры, и в некоторых районах отмечаются перебои с электроэнергией.

https://1prime.ru/20260110/zelenskiy-866351249.html

https://1prime.ru/20260110/oreshnik-866350209.html

https://1prime.ru/20260110/udar-866346213.html

украина

киев

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, владимир путин, reuters, виталий кличко, киев, запад