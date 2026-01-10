https://1prime.ru/20260110/oreshnik-866352511.html
"Это сигнал". Удар "Орешника" по Украине вызвал панику на Западе
"Это сигнал". Удар "Орешника" по Украине вызвал панику на Западе - 10.01.2026, ПРАЙМ
"Это сигнал". Удар "Орешника" по Украине вызвал панику на Западе
Атака ракетой "Орешник", произведенная Вооруженными силами России, должна рассматриваться как предупреждение для союзников Киева, планирующих размещение своих... | 10.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-10T12:33+0300
2026-01-10T12:33+0300
2026-01-10T12:33+0300
россия
украина
владимир путин
reuters
виталий кличко
киев
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/09/866320385_0:0:1405:790_1920x0_80_0_0_e25cf1fb2f5a9ce1881ef820b26f6292.jpg
МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Атака ракетой "Орешник", произведенная Вооруженными силами России, должна рассматриваться как предупреждение для союзников Киева, планирующих размещение своих вооруженных сил на украинской территории, заявил австрийский политолог Герхард Манготт в интервью с агентством Reuters. "Москва <…> возмущена планируемым потенциальным размещением войск союзниками киевской власти. Применение "Орешника" следует рассматривать именно в этом контексте", — отметил он.По мнению эксперта, задействование "Орешника" является сигналом для Запада о том, что Россия обладает значительным военным потенциалом. "Это сигнал США и Европе о военных возможностях российской армии", — говорится в материале.В пятницу Министерство обороны сообщило, что российские Вооруженные силы применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для крупномасштабного удара по ключевым объектам на Украине в ответ на нападение на резиденцию президента Владимира Путина. СМИ сообщали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе возникли повреждения важной инфраструктуры, и в некоторых районах отмечаются перебои с электроэнергией.
https://1prime.ru/20260110/zelenskiy-866351249.html
https://1prime.ru/20260110/oreshnik-866350209.html
https://1prime.ru/20260110/udar-866346213.html
украина
киев
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/09/866320385_0:0:1053:790_1920x0_80_0_0_583966147d3270d3fa09d1794cf14e2b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, владимир путин, reuters, виталий кличко, киев, запад
РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Путин, Reuters, Виталий Кличко, Киев, ЗАПАД
"Это сигнал". Удар "Орешника" по Украине вызвал панику на Западе
Манготт: удар "Орешника" следует рассматривать как предупреждение союзникам Киева