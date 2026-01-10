Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Это сигнал". Удар "Орешника" по Украине вызвал панику на Западе - 10.01.2026, ПРАЙМ
"Это сигнал". Удар "Орешника" по Украине вызвал панику на Западе
"Это сигнал". Удар "Орешника" по Украине вызвал панику на Западе
МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Атака ракетой "Орешник", произведенная Вооруженными силами России, должна рассматриваться как предупреждение для союзников Киева, планирующих размещение своих вооруженных сил на украинской территории, заявил австрийский политолог Герхард Манготт в интервью с агентством Reuters. "Москва &lt;…&gt; возмущена планируемым потенциальным размещением войск союзниками киевской власти. Применение "Орешника" следует рассматривать именно в этом контексте", — отметил он.По мнению эксперта, задействование "Орешника" является сигналом для Запада о том, что Россия обладает значительным военным потенциалом. "Это сигнал США и Европе о военных возможностях российской армии", — говорится в материале.В пятницу Министерство обороны сообщило, что российские Вооруженные силы применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для крупномасштабного удара по ключевым объектам на Украине в ответ на нападение на резиденцию президента Владимира Путина. СМИ сообщали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе возникли повреждения важной инфраструктуры, и в некоторых районах отмечаются перебои с электроэнергией.
© СоцсетиМомент удара "Орешником" по украинским критическим объектам. Кадр видео
Момент удара Орешником по украинским критическим объектам. Кадр видео
Момент удара "Орешником" по украинским критическим объектам. Кадр видео
© Соцсети
МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Атака ракетой "Орешник", произведенная Вооруженными силами России, должна рассматриваться как предупреждение для союзников Киева, планирующих размещение своих вооруженных сил на украинской территории, заявил австрийский политолог Герхард Манготт в интервью с агентством Reuters.
"Москва <…> возмущена планируемым потенциальным размещением войск союзниками киевской власти. Применение "Орешника" следует рассматривать именно в этом контексте", — отметил он.
По мнению эксперта, задействование "Орешника" является сигналом для Запада о том, что Россия обладает значительным военным потенциалом.
"Это сигнал США и Европе о военных возможностях российской армии", — говорится в материале.
В пятницу Министерство обороны сообщило, что российские Вооруженные силы применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для крупномасштабного удара по ключевым объектам на Украине в ответ на нападение на резиденцию президента Владимира Путина.
СМИ сообщали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе возникли повреждения важной инфраструктуры, и в некоторых районах отмечаются перебои с электроэнергией.
