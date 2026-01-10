Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Очевидный провал". На Западе сделали заявление после удара "Орешника" - 10.01.2026
"Очевидный провал". На Западе сделали заявление после удара "Орешника"
"Очевидный провал". На Западе сделали заявление после удара "Орешника"
Применение ракеты "Орешник" по целям на территории Украины продемонстрировало твердость России в стремлении достигнуть своих задач и нанесло удар по... | 10.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-10T16:27+0300
2026-01-10T16:27+0300
МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Применение ракеты "Орешник" по целям на территории Украины продемонстрировало твердость России в стремлении достигнуть своих задач и нанесло удар по однополярной системе мира, возглавляемой Западом, сообщает L’AntiDiplomatico. "Становится очевидным провал западной стратегии: обещанная Вашингтоном и Брюсселем контролируемая эскалация превращается во все более технологичный и опасный конфликт, в то время как Европа выглядит уязвимым зрителем. Использование ракеты "Орешник" показывает, что Россия не намерена отступать, а однополярный мир, основанный на военном превосходстве Запада, находится под вопросом", — сообщается в материале.Автор статьи подчеркнул, что "Орешник" — это "не просто вооружение, а политическое заявление", показывающее готовность Москвы на ответные действия. В пятницу Минобороны сообщило, что российские военные применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для мощного удара по важным объектам Украины в ответ на нападение на резиденцию президента Владимира Путина. В прессе появились сообщения о серии взрывов в Киеве и Львове. Как отметил мэр столицы Украины Виталий Кличко, в городе есть повреждения важной инфраструктуры, и в некоторых районах наблюдаются перебои с подачей электроэнергии.
16:27 10.01.2026
 
"Очевидный провал". На Западе сделали заявление после удара "Орешника"

L'AntiDiplomatico: "Орешник" нанес удар однополярному миру

МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Применение ракеты "Орешник" по целям на территории Украины продемонстрировало твердость России в стремлении достигнуть своих задач и нанесло удар по однополярной системе мира, возглавляемой Западом, сообщает L’AntiDiplomatico.
"Становится очевидным провал западной стратегии: обещанная Вашингтоном и Брюсселем контролируемая эскалация превращается во все более технологичный и опасный конфликт, в то время как Европа выглядит уязвимым зрителем. Использование ракеты "Орешник" показывает, что Россия не намерена отступать, а однополярный мир, основанный на военном превосходстве Запада, находится под вопросом", — сообщается в материале.
"Это сигнал". Удар "Орешника" по Украине вызвал панику на Западе
12:33
Автор статьи подчеркнул, что "Орешник" — это "не просто вооружение, а политическое заявление", показывающее готовность Москвы на ответные действия.
В пятницу Минобороны сообщило, что российские военные применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для мощного удара по важным объектам Украины в ответ на нападение на резиденцию президента Владимира Путина.
В прессе появились сообщения о серии взрывов в Киеве и Львове. Как отметил мэр столицы Украины Виталий Кличко, в городе есть повреждения важной инфраструктуры, и в некоторых районах наблюдаются перебои с подачей электроэнергии.
Кличко сделал заявление после удара "Орешником" по Украине
Вчера, 17:28
 
