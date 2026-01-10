"Очевидный провал". На Западе сделали заявление после удара "Орешника"
L’AntiDiplomatico: "Орешник" нанес удар однополярному миру
© СоцсетиМомент удара "Орешником" по украинским критическим объектам. Кадр видео
Момент удара "Орешником" по украинским критическим объектам. Кадр видео
© Соцсети
МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Применение ракеты "Орешник" по целям на территории Украины продемонстрировало твердость России в стремлении достигнуть своих задач и нанесло удар по однополярной системе мира, возглавляемой Западом, сообщает L’AntiDiplomatico.
"Становится очевидным провал западной стратегии: обещанная Вашингтоном и Брюсселем контролируемая эскалация превращается во все более технологичный и опасный конфликт, в то время как Европа выглядит уязвимым зрителем. Использование ракеты "Орешник" показывает, что Россия не намерена отступать, а однополярный мир, основанный на военном превосходстве Запада, находится под вопросом", — сообщается в материале.
Автор статьи подчеркнул, что "Орешник" — это "не просто вооружение, а политическое заявление", показывающее готовность Москвы на ответные действия.
В пятницу Минобороны сообщило, что российские военные применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для мощного удара по важным объектам Украины в ответ на нападение на резиденцию президента Владимира Путина.
В прессе появились сообщения о серии взрывов в Киеве и Львове. Как отметил мэр столицы Украины Виталий Кличко, в городе есть повреждения важной инфраструктуры, и в некоторых районах наблюдаются перебои с подачей электроэнергии.