В АТАГ рассказали о снижении стоимости отдыха за рубежом - 10.01.2026
В АТАГ рассказали о снижении стоимости отдыха за рубежом
В АТАГ рассказали о снижении стоимости отдыха за рубежом - 10.01.2026, ПРАЙМ
В АТАГ рассказали о снижении стоимости отдыха за рубежом
Стоимость отдыха за границей в эти новогодние каникулы на фоне укрепления рубля по многим популярным направлениям снизилась для россиян на 5-10% в годовом... | 10.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-10T08:21+0300
2026-01-10T08:21+0300
туризм
бизнес
россия
москва
санкт-петербург
казань
дед мороз
"яндекс.путешествия"
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Стоимость отдыха за границей в эти новогодние каникулы на фоне укрепления рубля по многим популярным направлениям снизилась для россиян на 5-10% в годовом выражении, рассказал РИА Новости директор Ассоциации туристических агрегаторов России (АТАГ) Александр Брагин. "Выездные направления в этом году растут высокими темпами в первую очередь из-за ослабления курса доллара по отношению к рублю. Это нивелировало ежегодный рост цен, и в результате стоимость отдыха за границей по многим популярным направлениям снизилась на 5-10%", - сказал Брагин. По его словам, бронирование отелей и других средств размещения самостоятельными путешественниками за границей выросло в среднем на 40-45% по сравнению с прошлым годом. Что касается путешествий внутри России, их количество увеличилось в период каникул в среднем на 20-25%. Брагин отметил, что рост бронирований стимулировали рекордно длинные новогодние каникулы: можно было отправиться в продолжительную поездку без оформления отпуска, или, взяв отпуск, путешествовать 3-4 недели. "При этом, по данным "Яндекс Путешествий", на новогодних каникулах россияне предпочитают отдыхать внутри страны – 88% от общего числа бронирований отелей и апартаментов приходится на российские направления, еще 12% – на зарубежные", - отметил Брагин. По данным АТАГ, выбирая путешествия по России, россияне отдавали предпочтения мегаполисам с масштабной новогодней иллюминацией, ярмаркам и фестивалям (Москва, Санкт-Петербург, Казань и другие), малым историческим городам (Суздаль, Владимир, Коломна); сказочным локациям, например, вотчина Деда Мороза в Великом Устюге, горнолыжным курортам и санаторно-курортному отдыху. Что касается зарубежных направлений, по данным сервиса "Яндекс Путешествий", в топ-10 вошли: Белоруссия, Таиланд, Турция, ОАЭ, Франция, Узбекистан, Италия, Абхазия, Китай, Грузия, заключил Брагин.
москва
санкт-петербург
казань
туризм, бизнес, россия, москва, санкт-петербург, казань, дед мороз, "яндекс.путешествия"
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КАЗАНЬ, Дед Мороз, "Яндекс.Путешествия"
08:21 10.01.2026
 
В АТАГ рассказали о снижении стоимости отдыха за рубежом

АТАГ: стоимость отдыха за границей в новогодние каникулы снизилась для россиян на 5-10%

© fotolia.com / Бурдюков АндрейРубли
Рубли - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2026
Рубли. Архивное фото
© fotolia.com / Бурдюков Андрей
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Стоимость отдыха за границей в эти новогодние каникулы на фоне укрепления рубля по многим популярным направлениям снизилась для россиян на 5-10% в годовом выражении, рассказал РИА Новости директор Ассоциации туристических агрегаторов России (АТАГ) Александр Брагин.
"Выездные направления в этом году растут высокими темпами в первую очередь из-за ослабления курса доллара по отношению к рублю. Это нивелировало ежегодный рост цен, и в результате стоимость отдыха за границей по многим популярным направлениям снизилась на 5-10%", - сказал Брагин.
По его словам, бронирование отелей и других средств размещения самостоятельными путешественниками за границей выросло в среднем на 40-45% по сравнению с прошлым годом. Что касается путешествий внутри России, их количество увеличилось в период каникул в среднем на 20-25%.
Брагин отметил, что рост бронирований стимулировали рекордно длинные новогодние каникулы: можно было отправиться в продолжительную поездку без оформления отпуска, или, взяв отпуск, путешествовать 3-4 недели.
"При этом, по данным "Яндекс Путешествий", на новогодних каникулах россияне предпочитают отдыхать внутри страны – 88% от общего числа бронирований отелей и апартаментов приходится на российские направления, еще 12% – на зарубежные", - отметил Брагин.
По данным АТАГ, выбирая путешествия по России, россияне отдавали предпочтения мегаполисам с масштабной новогодней иллюминацией, ярмаркам и фестивалям (Москва, Санкт-Петербург, Казань и другие), малым историческим городам (Суздаль, Владимир, Коломна); сказочным локациям, например, вотчина Деда Мороза в Великом Устюге, горнолыжным курортам и санаторно-курортному отдыху.
Что касается зарубежных направлений, по данным сервиса "Яндекс Путешествий", в топ-10 вошли: Белоруссия, Таиланд, Турция, ОАЭ, Франция, Узбекистан, Италия, Абхазия, Китай, Грузия, заключил Брагин.
 
ТуризмБизнесРОССИЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГКАЗАНЬДед Мороз"Яндекс.Путешествия"
 
 
