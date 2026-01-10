Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Можно получить штраф": от этих переводов на карту стоит отказаться - 10.01.2026
"Можно получить штраф": от этих переводов на карту стоит отказаться
"Можно получить штраф": от этих переводов на карту стоит отказаться - 10.01.2026, ПРАЙМ
"Можно получить штраф": от этих переводов на карту стоит отказаться
Сам факт перевода денег на вашу карту не является доказательством какого-либо нарушения, но ФНС следит за такими транзакциями в поисках доходов, с которых не... | 10.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-10T02:02+0300
2026-01-10T02:02+0300
финансы
фнс россии
МОСКВА, 10 янв – ПРАЙМ. Сам факт перевода денег на вашу карту не является доказательством какого-либо нарушения, но ФНС следит за такими транзакциями в поисках доходов, с которых не уплачен налог, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор Национальной юридической компании "Митра" Юрий Мирзоев.К подозрительным для налоговиков переводам он отнес оплату товаров, работ или услуг, либо поступления за сданное в аренду имущество. Это самый распространенный случай."Если вы оказали услугу (дизайн, программирование, консультации, репетиторство, ремонт) или продали товар, сдали имущество в аренду и получили оплату на карту, это ваш доход", - пояснил юрист.На втором месте регулярные поступления от юридических лиц или ИП. "Если вы не являетесь их сотрудником по трудовому договору, но часто получаете деньги от одной компании, это может указывать на скрытые трудовые отношения или доход от предпринимательской деятельности", - добавил он."Штрафы за неуплату или недоплату налога могут составить от 20% от недоплаченной суммы при отсутствии умысла до 40%, если налоговый орган докажет умышленное сокрытие. За непредоставление в срок декларации штраф до 30% от неуплаченного налога, минимум 1 тысяча рублей. Кроме того, начисляются пени на просрочку", - рассказал Юрий Мирзоев.Оштрафовать также могут за неуведомление о зарубежных счетах и активах, осуществление предпринимательской деятельности без регистрации ИП или юрлица, добавил он.ФНС узнает о переводах через банки, а также путем проверки ИП и юрлиц, взаимодействия с другими госорганами и даже из жалоб и доносов. "Если вы получаете деньги за работу, услуги или продажу товаров, сдачу недвижимости в аренду, то легализуйте доходы. Для разовых или небольших доходов используйте налог на профессиональный доход (НПД, "налог для самозанятых"). Ставка составляет 4% или 6%, все расчеты прозрачны через приложение, и вы избегаете проблем с ФНС", - советует юрист.
2026
финансы, фнс россии
Финансы, ФНС России
02:02 10.01.2026
 
"Можно получить штраф": от этих переводов на карту стоит отказаться

Юрист Мирзоев назвал сомнительные основания для переводов денег на карту

МОСКВА, 10 янв – ПРАЙМ. Сам факт перевода денег на вашу карту не является доказательством какого-либо нарушения, но ФНС следит за такими транзакциями в поисках доходов, с которых не уплачен налог, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор Национальной юридической компании "Митра" Юрий Мирзоев.
К подозрительным для налоговиков переводам он отнес оплату товаров, работ или услуг, либо поступления за сданное в аренду имущество. Это самый распространенный случай.
"Если вы оказали услугу (дизайн, программирование, консультации, репетиторство, ремонт) или продали товар, сдали имущество в аренду и получили оплату на карту, это ваш доход", - пояснил юрист.
На втором месте регулярные поступления от юридических лиц или ИП. "Если вы не являетесь их сотрудником по трудовому договору, но часто получаете деньги от одной компании, это может указывать на скрытые трудовые отношения или доход от предпринимательской деятельности", - добавил он.
"Штрафы за неуплату или недоплату налога могут составить от 20% от недоплаченной суммы при отсутствии умысла до 40%, если налоговый орган докажет умышленное сокрытие. За непредоставление в срок декларации штраф до 30% от неуплаченного налога, минимум 1 тысяча рублей. Кроме того, начисляются пени на просрочку", - рассказал Юрий Мирзоев.
Оштрафовать также могут за неуведомление о зарубежных счетах и активах, осуществление предпринимательской деятельности без регистрации ИП или юрлица, добавил он.
ФНС узнает о переводах через банки, а также путем проверки ИП и юрлиц, взаимодействия с другими госорганами и даже из жалоб и доносов.
"Если вы получаете деньги за работу, услуги или продажу товаров, сдачу недвижимости в аренду, то легализуйте доходы. Для разовых или небольших доходов используйте налог на профессиональный доход (НПД, "налог для самозанятых"). Ставка составляет 4% или 6%, все расчеты прозрачны через приложение, и вы избегаете проблем с ФНС", - советует юрист.
 
