https://1prime.ru/20260110/peterburg-866351983.html
Коммунальщики Петербурга работают в усиленном режиме из-за снега
Коммунальщики Петербурга работают в усиленном режиме из-за снега - 10.01.2026, ПРАЙМ
Коммунальщики Петербурга работают в усиленном режиме из-за снега
Коммунальные службы Петербурга работают в усиленном режиме из-за сильного снега, сообщил вице-губернатор города Евгений Разумишкин. | 10.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-10T11:46+0300
2026-01-10T11:46+0300
2026-01-10T11:46+0300
бизнес
общество
петербург
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0a/866351817_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_be243ff160fb63967682ae4f7db0648f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв – РИА Новости. Коммунальные службы Петербурга работают в усиленном режиме из-за сильного снега, сообщил вице-губернатор города Евгений Разумишкин. "Циклон "Фрэнсис" накрыл Петербург. Основной фокус коммунальных служб - прометание основных магистралей, подходов к социальным объектам: станциям метро, школам, детским садам, поликлиникам - и ко входам в парадные. Коммунальные службы работают в усиленном режиме", - написал он в своем Telegram-канале. По информации аппарата Разумишкина, в дневную смену на уборку дорог и тротуаров в усиленном режиме вышло 1044 единиц техники, 900 работника ручного труда. В ночь работало более 960 единиц техники. Во дворах города работают порядка 4000 дворников и более 800 механизаторов.
петербург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0a/866351817_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_41b4c38d84026e806a252e4add2740a9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , петербург
Бизнес, Общество , Петербург
Коммунальщики Петербурга работают в усиленном режиме из-за снега
Коммунальные службы Петербурга работают в усиленном режиме из-за циклона "Фрэнсис"