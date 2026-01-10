Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Коммунальщики Петербурга работают в усиленном режиме из-за снега
Коммунальщики Петербурга работают в усиленном режиме из-за снега - 10.01.2026, ПРАЙМ
Коммунальщики Петербурга работают в усиленном режиме из-за снега
Коммунальные службы Петербурга работают в усиленном режиме из-за сильного снега, сообщил вице-губернатор города Евгений Разумишкин. | 10.01.2026, ПРАЙМ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв – РИА Новости. Коммунальные службы Петербурга работают в усиленном режиме из-за сильного снега, сообщил вице-губернатор города Евгений Разумишкин. "Циклон "Фрэнсис" накрыл Петербург. Основной фокус коммунальных служб - прометание основных магистралей, подходов к социальным объектам: станциям метро, школам, детским садам, поликлиникам - и ко входам в парадные. Коммунальные службы работают в усиленном режиме", - написал он в своем Telegram-канале. По информации аппарата Разумишкина, в дневную смену на уборку дорог и тротуаров в усиленном режиме вышло 1044 единиц техники, 900 работника ручного труда. В ночь работало более 960 единиц техники. Во дворах города работают порядка 4000 дворников и более 800 механизаторов.
11:46 10.01.2026
 
Коммунальщики Петербурга работают в усиленном режиме из-за снега

Коммунальные службы Петербурга работают в усиленном режиме из-за циклона "Фрэнсис"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв – РИА Новости. Коммунальные службы Петербурга работают в усиленном режиме из-за сильного снега, сообщил вице-губернатор города Евгений Разумишкин.
"Циклон "Фрэнсис" накрыл Петербург. Основной фокус коммунальных служб - прометание основных магистралей, подходов к социальным объектам: станциям метро, школам, детским садам, поликлиникам - и ко входам в парадные. Коммунальные службы работают в усиленном режиме", - написал он в своем Telegram-канале.
По информации аппарата Разумишкина, в дневную смену на уборку дорог и тротуаров в усиленном режиме вышло 1044 единиц техники, 900 работника ручного труда. В ночь работало более 960 единиц техники. Во дворах города работают порядка 4000 дворников и более 800 механизаторов.
 
