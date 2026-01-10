Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
10.01.2026
"Должны ответить". В США предложили новый план в отношении России
"Должны ответить". В США предложили новый план в отношении России - 10.01.2026, ПРАЙМ
"Должны ответить". В США предложили новый план в отношении России
Президент США Дональд Трамп должен принять предложение Владимира Путина продлить договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических... | 10.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-10T17:36+0300
2026-01-10T17:36+0300
мировая экономика
сша
россия
владимир путин
дональд трамп
bloomberg
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_bb9b468e486024879e80a49d7ad3c2ee.jpg
МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп должен принять предложение Владимира Путина продлить договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), пишет Bloomberg."США должны ответить на инициативу Путина, предложив продлить на год текущие условия договора", — говорится в публикации.Издание отмечает, что такой ход поспособствует укреплению доверия между двумя государствами.Трамп в четверг прокомментировал ситуацию с подходящим к концу сроком действия ДСНВ словами "истечет так истечет", но выразил надежду на заключение "более выгодного" соглашения.Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ, заявлял Путин. Страна примет решение о последующем сохранении годовых добровольных самоограничений по ДСНВ на основе анализа обстановки, добавил глава государства.
сша
мировая экономика, сша, россия, владимир путин, дональд трамп, bloomberg
Мировая экономика, США, РОССИЯ, Владимир Путин, Дональд Трамп, Bloomberg
17:36 10.01.2026
 
"Должны ответить". В США предложили новый план в отношении России

Bloomberg: США должны пойти на предложение Путина продлить ДСНВ

© РИА Новости . Владимир Астапкович
Вид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп должен принять предложение Владимира Путина продлить договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), пишет Bloomberg.
"США должны ответить на инициативу Путина, предложив продлить на год текущие условия договора", — говорится в публикации.
Издание отмечает, что такой ход поспособствует укреплению доверия между двумя государствами.
Трамп в четверг прокомментировал ситуацию с подходящим к концу сроком действия ДСНВ словами "истечет так истечет", но выразил надежду на заключение "более выгодного" соглашения.
Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ, заявлял Путин. Страна примет решение о последующем сохранении годовых добровольных самоограничений по ДСНВ на основе анализа обстановки, добавил глава государства.
Мировая экономикаСШАРОССИЯВладимир ПутинДональд ТрампBloomberg
 
 
