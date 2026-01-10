https://1prime.ru/20260110/plan-866355118.html
"Должны ответить". В США предложили новый план в отношении России
"Должны ответить". В США предложили новый план в отношении России - 10.01.2026, ПРАЙМ
"Должны ответить". В США предложили новый план в отношении России
Президент США Дональд Трамп должен принять предложение Владимира Путина продлить договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических... | 10.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-10T17:36+0300
2026-01-10T17:36+0300
2026-01-10T17:36+0300
мировая экономика
сша
россия
владимир путин
дональд трамп
bloomberg
МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп должен принять предложение Владимира Путина продлить договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), пишет Bloomberg."США должны ответить на инициативу Путина, предложив продлить на год текущие условия договора", — говорится в публикации.Издание отмечает, что такой ход поспособствует укреплению доверия между двумя государствами.Трамп в четверг прокомментировал ситуацию с подходящим к концу сроком действия ДСНВ словами "истечет так истечет", но выразил надежду на заключение "более выгодного" соглашения.Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ, заявлял Путин. Страна примет решение о последующем сохранении годовых добровольных самоограничений по ДСНВ на основе анализа обстановки, добавил глава государства.
