"Победа" отменяет ряд рейсов из-за ограничений в Шереметьево

"Победа" отменяет ряд рейсов из-за ограничений в Шереметьево

2026-01-10T07:47+0300

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Авиакомпания "Победа" вынужденно корректирует расписание полетов и отменяет ряд рейсов в связи с ограничениями на прием воздушных судов в "Шереметьево", сообщил авиаперевозчик. Аэропорт "Шереметьево" ранее сообщил об ограничении до 10.00 мск прилета воздушных судов в связи с неблагоприятными погодными условиями. "В связи с ограничениями на прием рейсов в "Шереметьево" "Победа" вынужденно корректирует расписание полетов путем отмены ряда рейсов. Некоторые рейсы, прибывающие в Москву, направлены на запасные аэродромы", - говорится в сообщении в Telegram-канале авиакомпании. "Победа" просит пассажиров уточнять статус рейса перед выездом в аэропорт. Это можно сделать через бота Витю, на сайте воздушной гавани, по электронной почте и в СМС-сообщениях. В компании отметили, что все ее службы работают в усиленном режиме, обеспечивая информирование и обслуживание клиентов в соответствии с федеральными авиационными правилами России и стандартами авиакомпании.

