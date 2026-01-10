Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России продлили поддержку льготников в рамках программы газификации
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Поддержка льготных категорий граждан в рамках программы социальной газификации будет продолжена в 2026 году, сообщило правительство РФ. "Правительство продолжит поддержку льготных категорий граждан в рамках программы социальной газификации в 2026 году", - говорится в сообщении. Постановление о соответствующих изменениях в государственной программе "Развитие энергетики" подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Как и прежде, участникам программы, имеющим право на льготы, будет предоставлена субсидия на приобретение оборудования и проведение работ по подключению домов к газовым сетям. Ее размер составит не менее 100 тысяч рублей. Отмечается, что такую поддержку получают многодетные родители и люди с невысокими доходами, участники специальной военной операции и члены их семей, инвалиды I группы, а также граждане, ухаживающие за детьми-инвалидами, ветераны Великой Отечественной войны. Всего в 2026 году на поддержку льготников в рамках программы социальной газификации из федерального бюджета планируется направить 1 миллиард рублей. Конкретная сумма будет сформирована по заявкам властей регионов. В 2025 году на поддержку льготных категорий граждан в 55 регионов было направлено около 1 миллиарда рублей. Программа социальной газификации реализуется с 2021 года. С февраля 2023 года государство частично субсидирует льготным категориям граждан расходы по проведению газа по участку и подключению дома к газу.
россия, рф, михаил мишустин
РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин
10:33 10.01.2026
 
В России продлили поддержку льготников в рамках программы газификации

Поддержка льготных категорий граждан в рамках программы газификации продлена на 2026 год

© РИА Новости . Александр Кряжев
Газопровод
Газопровод. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Поддержка льготных категорий граждан в рамках программы социальной газификации будет продолжена в 2026 году, сообщило правительство РФ.
"Правительство продолжит поддержку льготных категорий граждан в рамках программы социальной газификации в 2026 году", - говорится в сообщении.
Постановление о соответствующих изменениях в государственной программе "Развитие энергетики" подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Как и прежде, участникам программы, имеющим право на льготы, будет предоставлена субсидия на приобретение оборудования и проведение работ по подключению домов к газовым сетям. Ее размер составит не менее 100 тысяч рублей.
Отмечается, что такую поддержку получают многодетные родители и люди с невысокими доходами, участники специальной военной операции и члены их семей, инвалиды I группы, а также граждане, ухаживающие за детьми-инвалидами, ветераны Великой Отечественной войны.
Всего в 2026 году на поддержку льготников в рамках программы социальной газификации из федерального бюджета планируется направить 1 миллиард рублей. Конкретная сумма будет сформирована по заявкам властей регионов. В 2025 году на поддержку льготных категорий граждан в 55 регионов было направлено около 1 миллиарда рублей.
Программа социальной газификации реализуется с 2021 года. С февраля 2023 года государство частично субсидирует льготным категориям граждан расходы по проведению газа по участку и подключению дома к газу.
 
Заголовок открываемого материала