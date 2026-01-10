https://1prime.ru/20260110/prodovolstvie-866355741.html
Россия сохранит лидерство на мировых рынках продовольствия, заявили в РАН
Россия сохранит лидерство на мировых рынках продовольствия, заявили в РАН - 10.01.2026, ПРАЙМ
Россия сохранит лидерство на мировых рынках продовольствия, заявили в РАН
Россия по итогам текущего сельскохозяйственного года сохранит и даже укрепит лидирующие позиции на мировых рынках ряда продуктов, в частности, останется главным | 10.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-10T18:16+0300
2026-01-10T18:16+0300
2026-01-10T18:16+0300
экономика
сельское хозяйство
россия
африка
азия
снг
ран
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0c/865485037_0:128:2730:1664_1920x0_80_0_0_ad1c5d6791451b1bc0daa9a5fddfecfe.jpg
МОСКВА, 10 янв – ПРАЙМ. Россия по итогам текущего сельскохозяйственного года сохранит и даже укрепит лидирующие позиции на мировых рынках ряда продуктов, в частности, останется главным экспортером пшеницы и войдет в тройку по поставкам ржи, говорится в докладе Российской академии наук, с которым ознакомилось РИА Новости. "В 2025/2026 сельхозгоду Россия по физическому объему, вероятно, сохранит или укрепит лидирующие позиции на мировых рынках ряда базовых продуктов. В мировом экспорте она может занять по: пшенице первое место, ржи – третье, ячменю – четвертое, кукурузе – шестое", - пишут ученые. Кроме того, Россия, по их оценкам, станет седьмой по поставкам на мировой рынок свинины, девятой – по мясу птицы. Среди молочной продукции главными экспортными товарами будут сыр, по которому Россия станет восьмым основным экспортером, и сливочное масло (11-е место). Отмечается, что преимущественным направлением российской экспортной экспансии стали дружественные страны, в том числе государства СНГ, Африки и Азии.
https://1prime.ru/20260106/analitiki-866238765.html
африка
азия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0c/865485037_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_a12fbfa2a1dcae1eab9f2a5a5b387849.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сельское хозяйство, россия, африка, азия, снг, ран
Экономика, Сельское хозяйство, РОССИЯ, АФРИКА, АЗИЯ, СНГ, РАН
Россия сохранит лидерство на мировых рынках продовольствия, заявили в РАН
Российская академия наук: РФ сохранит и укрепит лидерство на мировых рынках продовольствия
МОСКВА, 10 янв – ПРАЙМ. Россия по итогам текущего сельскохозяйственного года сохранит и даже укрепит лидирующие позиции на мировых рынках ряда продуктов, в частности, останется главным экспортером пшеницы и войдет в тройку по поставкам ржи, говорится в докладе Российской академии наук, с которым ознакомилось РИА Новости.
"В 2025/2026 сельхозгоду Россия по физическому объему, вероятно, сохранит или укрепит лидирующие позиции на мировых рынках ряда базовых продуктов. В мировом экспорте она может занять по: пшенице первое место, ржи – третье, ячменю – четвертое, кукурузе – шестое", - пишут ученые.
Кроме того, Россия, по их оценкам, станет седьмой по поставкам на мировой рынок свинины, девятой – по мясу птицы. Среди молочной продукции главными экспортными товарами будут сыр, по которому Россия станет восьмым основным экспортером, и сливочное масло (11-е место).
Отмечается, что преимущественным направлением российской экспортной экспансии стали дружественные страны, в том числе государства СНГ
, Африки
и Азии
.
Аналитики РАН озвучили курсы ключевых валют на 2026 год