Россия сохранит лидерство на мировых рынках продовольствия, заявили в РАН - 10.01.2026
Россия сохранит лидерство на мировых рынках продовольствия, заявили в РАН
Россия сохранит лидерство на мировых рынках продовольствия, заявили в РАН - 10.01.2026
Россия сохранит лидерство на мировых рынках продовольствия, заявили в РАН
Россия по итогам текущего сельскохозяйственного года сохранит и даже укрепит лидирующие позиции на мировых рынках ряда продуктов, в частности, останется главным | 10.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-10T18:16+0300
2026-01-10T18:16+0300
экономика
сельское хозяйство
россия
африка
азия
снг
ран
МОСКВА, 10 янв – ПРАЙМ. Россия по итогам текущего сельскохозяйственного года сохранит и даже укрепит лидирующие позиции на мировых рынках ряда продуктов, в частности, останется главным экспортером пшеницы и войдет в тройку по поставкам ржи, говорится в докладе Российской академии наук, с которым ознакомилось РИА Новости. "В 2025/2026 сельхозгоду Россия по физическому объему, вероятно, сохранит или укрепит лидирующие позиции на мировых рынках ряда базовых продуктов. В мировом экспорте она может занять по: пшенице первое место, ржи – третье, ячменю – четвертое, кукурузе – шестое", - пишут ученые. Кроме того, Россия, по их оценкам, станет седьмой по поставкам на мировой рынок свинины, девятой – по мясу птицы. Среди молочной продукции главными экспортными товарами будут сыр, по которому Россия станет восьмым основным экспортером, и сливочное масло (11-е место). Отмечается, что преимущественным направлением российской экспортной экспансии стали дружественные страны, в том числе государства СНГ, Африки и Азии.
сельское хозяйство, россия, африка, азия, снг, ран
Экономика, Сельское хозяйство, РОССИЯ, АФРИКА, АЗИЯ, СНГ, РАН
18:16 10.01.2026
 
Россия сохранит лидерство на мировых рынках продовольствия, заявили в РАН

Российская академия наук: РФ сохранит и укрепит лидерство на мировых рынках продовольствия

Уборка пшеницы на полях предприятия ЗАО "Агрофирма Россия" в Краснодарском крае
Уборка пшеницы на полях предприятия ЗАО Агрофирма Россия в Краснодарском крае
Уборка пшеницы на полях предприятия ЗАО "Агрофирма Россия" в Краснодарском крае. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 янв – ПРАЙМ. Россия по итогам текущего сельскохозяйственного года сохранит и даже укрепит лидирующие позиции на мировых рынках ряда продуктов, в частности, останется главным экспортером пшеницы и войдет в тройку по поставкам ржи, говорится в докладе Российской академии наук, с которым ознакомилось РИА Новости.
"В 2025/2026 сельхозгоду Россия по физическому объему, вероятно, сохранит или укрепит лидирующие позиции на мировых рынках ряда базовых продуктов. В мировом экспорте она может занять по: пшенице первое место, ржи – третье, ячменю – четвертое, кукурузе – шестое", - пишут ученые.
Кроме того, Россия, по их оценкам, станет седьмой по поставкам на мировой рынок свинины, девятой – по мясу птицы. Среди молочной продукции главными экспортными товарами будут сыр, по которому Россия станет восьмым основным экспортером, и сливочное масло (11-е место).
Отмечается, что преимущественным направлением российской экспортной экспансии стали дружественные страны, в том числе государства СНГ, Африки и Азии.
Экономика Сельское хозяйство РОССИЯ АФРИКА АЗИЯ СНГ РАН
 
 
