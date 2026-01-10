https://1prime.ru/20260110/prodovolstvie-866355741.html

Россия сохранит лидерство на мировых рынках продовольствия, заявили в РАН

Россия сохранит лидерство на мировых рынках продовольствия, заявили в РАН - 10.01.2026, ПРАЙМ

Россия сохранит лидерство на мировых рынках продовольствия, заявили в РАН

Россия по итогам текущего сельскохозяйственного года сохранит и даже укрепит лидирующие позиции на мировых рынках ряда продуктов, в частности, останется главным | 10.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-10T18:16+0300

2026-01-10T18:16+0300

2026-01-10T18:16+0300

экономика

сельское хозяйство

россия

африка

азия

снг

ран

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0c/865485037_0:128:2730:1664_1920x0_80_0_0_ad1c5d6791451b1bc0daa9a5fddfecfe.jpg

МОСКВА, 10 янв – ПРАЙМ. Россия по итогам текущего сельскохозяйственного года сохранит и даже укрепит лидирующие позиции на мировых рынках ряда продуктов, в частности, останется главным экспортером пшеницы и войдет в тройку по поставкам ржи, говорится в докладе Российской академии наук, с которым ознакомилось РИА Новости. "В 2025/2026 сельхозгоду Россия по физическому объему, вероятно, сохранит или укрепит лидирующие позиции на мировых рынках ряда базовых продуктов. В мировом экспорте она может занять по: пшенице первое место, ржи – третье, ячменю – четвертое, кукурузе – шестое", - пишут ученые. Кроме того, Россия, по их оценкам, станет седьмой по поставкам на мировой рынок свинины, девятой – по мясу птицы. Среди молочной продукции главными экспортными товарами будут сыр, по которому Россия станет восьмым основным экспортером, и сливочное масло (11-е место). Отмечается, что преимущественным направлением российской экспортной экспансии стали дружественные страны, в том числе государства СНГ, Африки и Азии.

https://1prime.ru/20260106/analitiki-866238765.html

африка

азия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, россия, африка, азия, снг, ран