В Пулково задерживаются почти 30 рейсов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв - РИА Новости. Почти 30 рейсов на вылет задерживаются в петербургском аэропорту "Пулково", следует из данных онлайн-табло авиагавани. По данным онлайн-табло, среди задержанных - рейсы на вылет в Москву, Нарьян-Мар, Калининград, Нижний Новгород, Сочи, Самару, Волгоград и другие города. Также отменен ряд рейсов в Москву. Аэропорт "Пулково" сообщил о возможным корректировках расписания в субботу. "В Петербурге в течение всего дня ожидается сильный ливневый снег с порывами ветра. В сложных погодных условиях работают и аэропорты Москвы. Просим с пониманием отнестись к возможным корректировкам расписания. Команды аэропортов и авиакомпаний делают все возможное для обеспечения полетной программы. Но безопасность - главный приоритет", - сообщается в Telegram-канале аэропорта. Авиагавань сообщает, что решения о взлете и посадке принимаются экипажем с учетом погодных условий.
