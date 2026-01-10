Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ПВО сбила 33 украинских беспилотника над российскими регионами - 10.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260110/pvo-866354869.html
ПВО сбила 33 украинских беспилотника над российскими регионами
ПВО сбила 33 украинских беспилотника над российскими регионами - 10.01.2026, ПРАЙМ
ПВО сбила 33 украинских беспилотника над российскими регионами
Силы ПВО в период с 9.00 мск до 16.00 мск сбили 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией России, сообщило Минобороны РФ. | 10.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-10T17:18+0300
2026-01-10T17:18+0300
россия
общество
рф
ростовская область
каспийское море
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0b/863408689_0:122:3209:1927_1920x0_80_0_0_4b56c4bd55522c00565e3bae99ab1a46.jpg
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Силы ПВО в период с 9.00 мск до 16.00 мск сбили 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией России, сообщило Минобороны РФ. "Десятого января в период с 9.00 мск до 16.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 10 – над территорией Ростовской области, семь – над акваторией Каспийского моря, четыре – над территорией Волгоградской области, четыре – над территорией Астраханской области, три – над территорией Республики Калмыкия, три – над территорией Краснодарского края и два – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении военного ведомства.
рф
ростовская область
каспийское море
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0b/863408689_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_2acc0dd8aadf89f8da08172172734d3f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , рф, ростовская область, каспийское море
РОССИЯ, Общество , РФ, Ростовская область, Каспийское море
17:18 10.01.2026
 
ПВО сбила 33 украинских беспилотника над российскими регионами

ПВО за семь часов сбила 33 украинских беспилотника над российскими регионами

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2026
Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" . Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Силы ПВО в период с 9.00 мск до 16.00 мск сбили 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией России, сообщило Минобороны РФ.
"Десятого января в период с 9.00 мск до 16.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 10 – над территорией Ростовской области, семь – над акваторией Каспийского моря, четыре – над территорией Волгоградской области, четыре – над территорией Астраханской области, три – над территорией Республики Калмыкия, три – над территорией Краснодарского края и два – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении военного ведомства.
 
РОССИЯОбществоРФРостовская областьКаспийское море
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала