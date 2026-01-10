https://1prime.ru/20260110/pvo-866354869.html
ПВО сбила 33 украинских беспилотника над российскими регионами
2026-01-10T17:18+0300
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Силы ПВО в период с 9.00 мск до 16.00 мск сбили 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией России, сообщило Минобороны РФ. "Десятого января в период с 9.00 мск до 16.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 10 – над территорией Ростовской области, семь – над акваторией Каспийского моря, четыре – над территорией Волгоградской области, четыре – над территорией Астраханской области, три – над территорией Республики Калмыкия, три – над территорией Краснодарского края и два – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении военного ведомства.
