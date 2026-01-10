https://1prime.ru/20260110/pvo-866354869.html

ПВО сбила 33 украинских беспилотника над российскими регионами

ПВО сбила 33 украинских беспилотника над российскими регионами - 10.01.2026, ПРАЙМ

ПВО сбила 33 украинских беспилотника над российскими регионами

Силы ПВО в период с 9.00 мск до 16.00 мск сбили 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией России, сообщило Минобороны РФ. | 10.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-10T17:18+0300

2026-01-10T17:18+0300

2026-01-10T17:18+0300

россия

общество

рф

ростовская область

каспийское море

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0b/863408689_0:122:3209:1927_1920x0_80_0_0_4b56c4bd55522c00565e3bae99ab1a46.jpg

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Силы ПВО в период с 9.00 мск до 16.00 мск сбили 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией России, сообщило Минобороны РФ. "Десятого января в период с 9.00 мск до 16.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 10 – над территорией Ростовской области, семь – над акваторией Каспийского моря, четыре – над территорией Волгоградской области, четыре – над территорией Астраханской области, три – над территорией Республики Калмыкия, три – над территорией Краснодарского края и два – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении военного ведомства.

рф

ростовская область

каспийское море

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , рф, ростовская область, каспийское море