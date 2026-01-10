Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ОП России предложили создать стандарты рекламы инвестпродуктов - 10.01.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260110/reklama-866353587.html
В ОП России предложили создать стандарты рекламы инвестпродуктов
В ОП России предложили создать стандарты рекламы инвестпродуктов - 10.01.2026, ПРАЙМ
В ОП России предложили создать стандарты рекламы инвестпродуктов
Разработать стандарты содержания рекламы финансовых инвестиций, согласованных Банком России и ФАС, предложил член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе... | 10.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-10T14:53+0300
2026-01-10T14:53+0300
бизнес
рф
банк россия
финансы
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/18/863889544_0:235:2464:1621_1920x0_80_0_0_84142dc9241e92f62f12718a76f36e5b.png
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Разработать стандарты содержания рекламы финансовых инвестиций, согласованных Банком России и ФАС, предложил член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Машаров в беседе с РИА Новости рассказал, что содержание рекламы инвестиций на финансовом рынке напрямую влияет на объём и скорость потерь клиентских денег. По его словам, чем агрессивнее реклама, тем она более привлекательна с точки зрения "обещаний огромных заработков", тем вероятность попадания клиентов в "сети" финансовых компаний повышаются в десятки, зачастую в сотни раз. "Содержание рекламы инвестиций на финансовом рынке должно регулироваться стандартами, разработанными профессиональным сообществом, согласованными Банком России и ФАС, нормативного регулирования сейчас недостаточно", - сказал Машаров. Он отметил, что ответственность за содержание агрессивной рекламы инвестиционных продуктов лежит не на распространителях, а на самих финансовых организациях. По его словам, часто реклама, формально не нарушая закон, создает у граждан ложное ощущение простоты и гарантированной защиты крупных банков. "Нужен стандарт как самой рекламы, так и её продвижения, в который должны войти следующие принципы: консенсус между игроками рынка о том, что можно и что нельзя рекламировать… Реклама действительно не должна создавать ощущение успеха, лёгкости и обволакивания, заманивания банковскими сервисами", - добавил Машаров. Он считает, что в стандарт должен входить пункт о большем внимании к безопасности клиентских денег, а не к "лёгкости потенциального расставания с ними".
рф
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/18/863889544_0:4:2464:1852_1920x0_80_0_0_9edc67dbb97be7affd89e70a64dff41a.png
1920
1920
true
бизнес, рф, банк россия, финансы, россия
Бизнес, РФ, банк Россия, Финансы, РОССИЯ
14:53 10.01.2026
 
В ОП России предложили создать стандарты рекламы инвестпродуктов

Машаров предложил разработать стандарты содержания рекламы финансовых инвестиций

© РИА Новости . Сгенерировано ИИИнвестиции
Инвестиции - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2026
Инвестиции. Архивное фото
© РИА Новости . Сгенерировано ИИ
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Разработать стандарты содержания рекламы финансовых инвестиций, согласованных Банком России и ФАС, предложил член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
Машаров в беседе с РИА Новости рассказал, что содержание рекламы инвестиций на финансовом рынке напрямую влияет на объём и скорость потерь клиентских денег. По его словам, чем агрессивнее реклама, тем она более привлекательна с точки зрения "обещаний огромных заработков", тем вероятность попадания клиентов в "сети" финансовых компаний повышаются в десятки, зачастую в сотни раз.
"Содержание рекламы инвестиций на финансовом рынке должно регулироваться стандартами, разработанными профессиональным сообществом, согласованными Банком России и ФАС, нормативного регулирования сейчас недостаточно", - сказал Машаров.
Он отметил, что ответственность за содержание агрессивной рекламы инвестиционных продуктов лежит не на распространителях, а на самих финансовых организациях. По его словам, часто реклама, формально не нарушая закон, создает у граждан ложное ощущение простоты и гарантированной защиты крупных банков.
"Нужен стандарт как самой рекламы, так и её продвижения, в который должны войти следующие принципы: консенсус между игроками рынка о том, что можно и что нельзя рекламировать… Реклама действительно не должна создавать ощущение успеха, лёгкости и обволакивания, заманивания банковскими сервисами", - добавил Машаров.
Он считает, что в стандарт должен входить пункт о большем внимании к безопасности клиентских денег, а не к "лёгкости потенциального расставания с ними".
 
БизнесРФбанк РоссияФинансыРОССИЯ
 
 
