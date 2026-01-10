https://1prime.ru/20260110/reklama-866353587.html

В ОП России предложили создать стандарты рекламы инвестпродуктов

В ОП России предложили создать стандарты рекламы инвестпродуктов - 10.01.2026, ПРАЙМ

В ОП России предложили создать стандарты рекламы инвестпродуктов

Разработать стандарты содержания рекламы финансовых инвестиций, согласованных Банком России и ФАС, предложил член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе... | 10.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-10T14:53+0300

2026-01-10T14:53+0300

2026-01-10T14:53+0300

бизнес

рф

банк россия

финансы

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/18/863889544_0:235:2464:1621_1920x0_80_0_0_84142dc9241e92f62f12718a76f36e5b.png

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Разработать стандарты содержания рекламы финансовых инвестиций, согласованных Банком России и ФАС, предложил член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Машаров в беседе с РИА Новости рассказал, что содержание рекламы инвестиций на финансовом рынке напрямую влияет на объём и скорость потерь клиентских денег. По его словам, чем агрессивнее реклама, тем она более привлекательна с точки зрения "обещаний огромных заработков", тем вероятность попадания клиентов в "сети" финансовых компаний повышаются в десятки, зачастую в сотни раз. "Содержание рекламы инвестиций на финансовом рынке должно регулироваться стандартами, разработанными профессиональным сообществом, согласованными Банком России и ФАС, нормативного регулирования сейчас недостаточно", - сказал Машаров. Он отметил, что ответственность за содержание агрессивной рекламы инвестиционных продуктов лежит не на распространителях, а на самих финансовых организациях. По его словам, часто реклама, формально не нарушая закон, создает у граждан ложное ощущение простоты и гарантированной защиты крупных банков. "Нужен стандарт как самой рекламы, так и её продвижения, в который должны войти следующие принципы: консенсус между игроками рынка о том, что можно и что нельзя рекламировать… Реклама действительно не должна создавать ощущение успеха, лёгкости и обволакивания, заманивания банковскими сервисами", - добавил Машаров. Он считает, что в стандарт должен входить пункт о большем внимании к безопасности клиентских денег, а не к "лёгкости потенциального расставания с ними".

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, рф, банк россия, финансы, россия