Рейс из Москвы в Улан-Удэ задерживается почти на 12 часов
УЛАН-УДЭ, 10 янв - ПРАЙМ. Рейс из Москвы в Улан-Удэ задерживается почти на 12 часов, следует из данных онлайн-табло бурятского аэропорта "Байкал". Рейс из столичного аэропорта "Шереметьево" изначально должен был приземлиться в Улан-Удэ в 08.55 местного времени (03.55 мск). Однако, как следует из данных онлайн-табло аэропорта "Байкал", прилет рейса ожидается в 20.30 местного времени (15.30 мск). Ранее сообщалось, что в аэропорту "Шереметьево" введены временные ограничения на прилет из-за непогоды до 10.00 мск. При этом, как уточняли в авиагавани, все рейсы на вылет выполняются в полном объеме. Также в аэропорту предупреждали о задержках в обработке и выдаче багажа на багажные ленты по ряду рейсов из-за замедления работы техники в условиях непогоды.
