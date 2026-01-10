https://1prime.ru/20260110/reys-866349361.html

Рейс из Москвы в Улан-Удэ задерживается почти на 12 часов

Рейс из Москвы в Улан-Удэ задерживается почти на 12 часов - 10.01.2026, ПРАЙМ

Рейс из Москвы в Улан-Удэ задерживается почти на 12 часов

Рейс из Москвы в Улан-Удэ задерживается почти на 12 часов, следует из данных онлайн-табло бурятского аэропорта "Байкал". | 10.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-10T08:45+0300

2026-01-10T08:45+0300

2026-01-10T08:45+0300

бизнес

россия

улан-удэ

москва

аэропорт шереметьево

https://cdnn.1prime.ru/img/83276/85/832768591_0:0:3199:1799_1920x0_80_0_0_bba8341e387406b65175ed1e7233e6e1.jpg

УЛАН-УДЭ, 10 янв - ПРАЙМ. Рейс из Москвы в Улан-Удэ задерживается почти на 12 часов, следует из данных онлайн-табло бурятского аэропорта "Байкал". Рейс из столичного аэропорта "Шереметьево" изначально должен был приземлиться в Улан-Удэ в 08.55 местного времени (03.55 мск). Однако, как следует из данных онлайн-табло аэропорта "Байкал", прилет рейса ожидается в 20.30 местного времени (15.30 мск). Ранее сообщалось, что в аэропорту "Шереметьево" введены временные ограничения на прилет из-за непогоды до 10.00 мск. При этом, как уточняли в авиагавани, все рейсы на вылет выполняются в полном объеме. Также в аэропорту предупреждали о задержках в обработке и выдаче багажа на багажные ленты по ряду рейсов из-за замедления работы техники в условиях непогоды.

улан-удэ

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, улан-удэ, москва, аэропорт шереметьево