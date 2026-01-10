https://1prime.ru/20260110/rosatom-866344440.html

"Росатом" обсуждает атомные проекты с Нигером и Эфиопией

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. "Росатом" обсуждает атомные проекты с Нигером и Эфиопией, сообщили в пресс-службе корпорации. Переговоры, в частности, ведутся с Нигером на фоне растущего интереса африканских стран к атомной генерации. Нигер, как сообщал в сентябре прибывший в Москву на Глобальный атомный форум министр горнорудной промышленности этой Усман Абарчи, предложил "Росатому" принять участие в строительстве в стране АЭС мощностью 2 тысячи МВт. "Инициативы этой страны свидетельствуют об интересе к развитию мирной атомной энергетики. "Росатом" открыт к обсуждению возможных форм взаимодействия и готов предложить современные, надежные и безопасные технологии. Обсуждения находятся на ранней стадии", - сказали "Известиям" в госкорпорации. Вместе с тем подобные обсуждения идут и с Эфиопией. "Взаимодействие сторон находится на этапе формирования рабочих механизмов и детальной проработки параметров проекта. Все решения принимаются поэтапно, с учетом приоритетов принимающей стороны и международных стандартов безопасности", - сообщили в "Росатоме". В госкорпорации в сентябре сообщали, что Россия и Эфиопия подписали документ, предусматривающий детальную проработку проекта строительства АЭС в Эфиопии и подготовку дорожной карты проекта. "Росатом" ведет диалог более чем с 20 странами Африки по таким направлениям, как сооружение атомных станций большой и малой мощности, центров ядерной науки и технологий, разработка урановых месторождений. В их числе Руанда, Нигерия, Гана, Замбия, Эфиопия, Уганда, Республика Конго, Танзания, Намибия и другие. Кроме того, "Росатом" реализует крупнейший энергетический проект на континенте - строительство первой АЭС Египта "Эль-Дабаа".

