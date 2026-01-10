https://1prime.ru/20260110/rospotrebnadzor-866353721.html
Роспотребнадзор окажет консультационную помощь при задержках авиарейсов
Роспотребнадзор окажет консультационную помощь при задержках авиарейсов - 10.01.2026, ПРАЙМ
Роспотребнадзор окажет консультационную помощь при задержках авиарейсов
Роспотребнадзор на фоне сбоев в работе воздушного транспорта оказывает консультационную помощь пассажирам при задержках авиарейсов и проблемах с выдачей багажа, | 10.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-10T15:05+0300
2026-01-10T15:05+0300
2026-01-10T15:05+0300
бизнес
москва
роспотребнадзор
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/09/866338966_0:65:3411:1984_1920x0_80_0_0_4bd46cc23eff67134f1237c10ec0ac78.jpg
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Роспотребнадзор на фоне сбоев в работе воздушного транспорта оказывает консультационную помощь пассажирам при задержках авиарейсов и проблемах с выдачей багажа, рассказали в ведомстве. "Снежный циклон, прошедший в Москве 9 января, вызвал сбои в работе воздушного транспорта. Роспотребнадзор оказывает пассажирам помощь в рамках защиты прав потребителей. Если авиакомпания откажет в удовлетворении законных требований пассажира, Роспотребнадзор готов принять обращение и оказать консультационную и практическую помощь в защите прав потребителей", - сообщили в ведомстве. Там отметили, что Роспотребнадзор готов и далее содействовать урегулированию споров на досудебном уровне, а также при необходимости в подготовке материалов для обращения в суд. "Обращения можно направлять через раздел "Обращения граждан" на официальном сайте rospotrebnadzor.ru или звонить в Единый консультационный центр по телефону 8 800 555-49-43, звонок бесплатный для абонентов по России", - уточнили в пресс-службе. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал, что рекордный снегопад за последние 56 лет прошел в Москве в пятницу, за сутки выпало 42% от месячной нормы осадков.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/09/866338966_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_d2cb24a846d28a6f50169561dd67cc88.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, москва, роспотребнадзор, россия
Бизнес, МОСКВА, Роспотребнадзор, РОССИЯ
Роспотребнадзор окажет консультационную помощь при задержках авиарейсов
Роспотребнадзор окажет консультационную помощь пассажирам задержанных авиарейсов
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Роспотребнадзор на фоне сбоев в работе воздушного транспорта оказывает консультационную помощь пассажирам при задержках авиарейсов и проблемах с выдачей багажа, рассказали в ведомстве.
"Снежный циклон, прошедший в Москве
9 января, вызвал сбои в работе воздушного транспорта. Роспотребнадзор
оказывает пассажирам помощь в рамках защиты прав потребителей. Если авиакомпания откажет в удовлетворении законных требований пассажира, Роспотребнадзор готов принять обращение и оказать консультационную и практическую помощь в защите прав потребителей", - сообщили в ведомстве.
Там отметили, что Роспотребнадзор готов и далее содействовать урегулированию споров на досудебном уровне, а также при необходимости в подготовке материалов для обращения в суд.
"Обращения можно направлять через раздел "Обращения граждан" на официальном сайте rospotrebnadzor.ru или звонить в Единый консультационный центр по телефону 8 800 555-49-43, звонок бесплатный для абонентов по России", - уточнили в пресс-службе.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал, что рекордный снегопад за последние 56 лет прошел в Москве в пятницу, за сутки выпало 42% от месячной нормы осадков.