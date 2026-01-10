https://1prime.ru/20260110/rospotrebnadzor-866353721.html

Роспотребнадзор окажет консультационную помощь при задержках авиарейсов

Роспотребнадзор окажет консультационную помощь при задержках авиарейсов - 10.01.2026, ПРАЙМ

Роспотребнадзор окажет консультационную помощь при задержках авиарейсов

10.01.2026

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Роспотребнадзор на фоне сбоев в работе воздушного транспорта оказывает консультационную помощь пассажирам при задержках авиарейсов и проблемах с выдачей багажа, рассказали в ведомстве. "Снежный циклон, прошедший в Москве 9 января, вызвал сбои в работе воздушного транспорта. Роспотребнадзор оказывает пассажирам помощь в рамках защиты прав потребителей. Если авиакомпания откажет в удовлетворении законных требований пассажира, Роспотребнадзор готов принять обращение и оказать консультационную и практическую помощь в защите прав потребителей", - сообщили в ведомстве. Там отметили, что Роспотребнадзор готов и далее содействовать урегулированию споров на досудебном уровне, а также при необходимости в подготовке материалов для обращения в суд. "Обращения можно направлять через раздел "Обращения граждан" на официальном сайте rospotrebnadzor.ru или звонить в Единый консультационный центр по телефону 8 800 555-49-43, звонок бесплатный для абонентов по России", - уточнили в пресс-службе. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал, что рекордный снегопад за последние 56 лет прошел в Москве в пятницу, за сутки выпало 42% от месячной нормы осадков.

