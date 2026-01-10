Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Роспотребнадзор окажет консультационную помощь при задержках авиарейсов - 10.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260110/rospotrebnadzor-866353721.html
Роспотребнадзор окажет консультационную помощь при задержках авиарейсов
Роспотребнадзор окажет консультационную помощь при задержках авиарейсов - 10.01.2026, ПРАЙМ
Роспотребнадзор окажет консультационную помощь при задержках авиарейсов
Роспотребнадзор на фоне сбоев в работе воздушного транспорта оказывает консультационную помощь пассажирам при задержках авиарейсов и проблемах с выдачей багажа, | 10.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-10T15:05+0300
2026-01-10T15:05+0300
бизнес
москва
роспотребнадзор
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/09/866338966_0:65:3411:1984_1920x0_80_0_0_4bd46cc23eff67134f1237c10ec0ac78.jpg
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Роспотребнадзор на фоне сбоев в работе воздушного транспорта оказывает консультационную помощь пассажирам при задержках авиарейсов и проблемах с выдачей багажа, рассказали в ведомстве. "Снежный циклон, прошедший в Москве 9 января, вызвал сбои в работе воздушного транспорта. Роспотребнадзор оказывает пассажирам помощь в рамках защиты прав потребителей. Если авиакомпания откажет в удовлетворении законных требований пассажира, Роспотребнадзор готов принять обращение и оказать консультационную и практическую помощь в защите прав потребителей", - сообщили в ведомстве. Там отметили, что Роспотребнадзор готов и далее содействовать урегулированию споров на досудебном уровне, а также при необходимости в подготовке материалов для обращения в суд. "Обращения можно направлять через раздел "Обращения граждан" на официальном сайте rospotrebnadzor.ru или звонить в Единый консультационный центр по телефону 8 800 555-49-43, звонок бесплатный для абонентов по России", - уточнили в пресс-службе. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал, что рекордный снегопад за последние 56 лет прошел в Москве в пятницу, за сутки выпало 42% от месячной нормы осадков.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/09/866338966_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_d2cb24a846d28a6f50169561dd67cc88.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, москва, роспотребнадзор, россия
Бизнес, МОСКВА, Роспотребнадзор, РОССИЯ
15:05 10.01.2026
 
Роспотребнадзор окажет консультационную помощь при задержках авиарейсов

Роспотребнадзор окажет консультационную помощь пассажирам задержанных авиарейсов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАэропорт Шереметьево
Аэропорт Шереметьево - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2026
Аэропорт Шереметьево. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Роспотребнадзор на фоне сбоев в работе воздушного транспорта оказывает консультационную помощь пассажирам при задержках авиарейсов и проблемах с выдачей багажа, рассказали в ведомстве.
"Снежный циклон, прошедший в Москве 9 января, вызвал сбои в работе воздушного транспорта. Роспотребнадзор оказывает пассажирам помощь в рамках защиты прав потребителей. Если авиакомпания откажет в удовлетворении законных требований пассажира, Роспотребнадзор готов принять обращение и оказать консультационную и практическую помощь в защите прав потребителей", - сообщили в ведомстве.
Там отметили, что Роспотребнадзор готов и далее содействовать урегулированию споров на досудебном уровне, а также при необходимости в подготовке материалов для обращения в суд.
"Обращения можно направлять через раздел "Обращения граждан" на официальном сайте rospotrebnadzor.ru или звонить в Единый консультационный центр по телефону 8 800 555-49-43, звонок бесплатный для абонентов по России", - уточнили в пресс-службе.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал, что рекордный снегопад за последние 56 лет прошел в Москве в пятницу, за сутки выпало 42% от месячной нормы осадков.
 
БизнесМОСКВАРоспотребнадзорРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала