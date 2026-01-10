https://1prime.ru/20260110/rossija-866343499.html
В России зарегистрировали товарный знак платформы для токенизации Hadron
В России зарегистрировали товарный знак платформы для токенизации Hadron
МОСКВА, 10 янв – ПРАЙМ. Компания Tether, которая выпускает стейблкоин USDT, зарегистрировала в России товарный знак собственной платформы для токенизации любых активов Hadron, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам ведомства, компания подала заявку в октябре 2025 года, а в январе 2026 года Роспатент принял решение зарегистрировать товарный знак. Компания получила исключительное право на товарный знак до 3 октября 2035 года.
Товарный знак в виде искаженного шестиугольника с тремя гексагонами поменьше внутри может использоваться в России в том числе при оказании финансовых услуг с помощью блокчейна, предоставления финансовой информации в области криптовалют, финансовых консультаций в сфере криптовалют, торговли криптовалютой, переводов криптовалюты, услуг по обмену криптовалютами с использованием технологии блокчейн и обработки платежей в криптовалюте.
Компания Tether Limited выпускает несколько стейблкоинов с привязкой к курсу реальных активов, в том числе к доллару, евро и золоту. Крупнейшим является USDT, который занимает третье место в мире среди криптоактивов и первое среди стейблкоинов с капитализацией примерно в 187 миллиардов долларов на январь 2026 года.
Tether в ноябре 2024 года объявила о запуске платформы для токенизации Hadron, которая позволяет токенизировать что угодно – от акций и облигаций до бонусных баллов.
В России зарегистрировали товарный знак платформы для токенизации Hadron
