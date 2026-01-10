https://1prime.ru/20260110/rossija-866345283.html

В России пересчитали пенсии матерям, воспитавшим пятерых и более детей

В России пересчитали пенсии матерям, воспитавшим пятерых и более детей - 10.01.2026, ПРАЙМ

В России пересчитали пенсии матерям, воспитавшим пятерых и более детей

Социальный фонд России пересчитал пенсии для 400 тысяч российских матерей, которые воспитали пятерых и более детей, сообщили РИА Новости в фонде. | 10.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-10T04:22+0300

2026-01-10T04:22+0300

2026-01-10T04:22+0300

общество

экономика

россия

сергей чирков

социальный фонд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866345283.jpg?1768008154

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Социальный фонд России пересчитал пенсии для 400 тысяч российских матерей, которые воспитали пятерых и более детей, сообщили РИА Новости в фонде. С 1 января 2026 года в России сняли ограничения на учет в страховом стаже периодов ухода за ребенком до полутора лет. Так, теперь мама, которая ухаживала за пятью и более детьми, может пересчитать размер своей пенсии. Ранее в стаж шли только периоды ухода за четырьмя детьми - суммарно не более шести лет. "Социальный фонд России продолжает масштабную работу по повышению пенсий матерям, воспитавшим пять и более детей. На сегодняшний день перерасчет проведен уже в отношении 400 тысяч женщин. Работа ведется в приоритетном порядке, в том числе в праздничные дни", - говорится в сообщении. Отмечается, что основную часть пенсий пересчитали проактивно без подачи заявления. Глава Соцфонда Сергей Чирков объяснил, что для этого сотрудники отделений формировали списки многодетных матерей, которые имеют право на повышение пенсии, на основании имеющихся данных. Россиянки, которые еще не давали согласия на перерасчет или не обращались сами, могут сделать это через личный кабинет на портале "Госуслуги" или клиентскую службу Соцфонда, уточнили в пресс-службе. Тем, кто выходит на пенсию после 1 января этого года, периоды ухода зачтут автоматически.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, сергей чирков, социальный фонд