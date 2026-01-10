Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
10.01.2026
Россия поставила в США фанеры на максимальную с 2023 года сумму
Россия поставила в США фанеры на максимальную с 2023 года сумму - 10.01.2026, ПРАЙМ
Россия поставила в США фанеры на максимальную с 2023 года сумму
Россия в январе-октябре 2025 года поставила в США фанеры на максимальную с 2023 года сумму, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.
экономика
россия
бизнес
сша
вашингтон
москва
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Россия в январе-октябре 2025 года поставила в США фанеры на максимальную с 2023 года сумму, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы. Так, за десять месяцев поставки российской фанеры на американский рынок выросли на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - до 61,1 миллиона долларов. Это максимальная сумма с 2023 года, когда компании из Вашингтона закупили в январе-октябре фанеру из Москвы на 64,3 миллиона долларов. Также спросом у американцев пользуются и другие древесные материалы и изделия из России. Например, закупки деревянных окон, рам и дверей достигли в январе-октябре 2025 года 1,28 миллиона долларов против 1,278 миллиона за аналогичный период годом ранее. В результате Россия расположилась на 25-м месте среди крупнейших поставщиков древесины и изделий из нее, а также древесного угля в США. При этом больше всего материалов и изделий Штаты за десять месяцев закупили из Канады (8,4 миллиарда долларов), Китая и Бразилии (по 1,2 миллиарда долларов). Третьим поставщиком стал Вьетнам (1,1 миллиарда долларов), а четвертым - Чили (881,7 миллиона долларов). Пятерку замкнула Индонезия (764,8 миллиона долларов).
сша
вашингтон
москва
россия, бизнес, сша, вашингтон, москва
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, США, ВАШИНГТОН, МОСКВА
06:56 10.01.2026
 
Россия поставила в США фанеры на максимальную с 2023 года сумму

Россия в январе-октябре 2025 года поставила в США фанеры на максимальную с 2023 года сумму

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Россия в январе-октябре 2025 года поставила в США фанеры на максимальную с 2023 года сумму, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.
Так, за десять месяцев поставки российской фанеры на американский рынок выросли на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - до 61,1 миллиона долларов. Это максимальная сумма с 2023 года, когда компании из Вашингтона закупили в январе-октябре фанеру из Москвы на 64,3 миллиона долларов.
Также спросом у американцев пользуются и другие древесные материалы и изделия из России. Например, закупки деревянных окон, рам и дверей достигли в январе-октябре 2025 года 1,28 миллиона долларов против 1,278 миллиона за аналогичный период годом ранее.
В результате Россия расположилась на 25-м месте среди крупнейших поставщиков древесины и изделий из нее, а также древесного угля в США.
При этом больше всего материалов и изделий Штаты за десять месяцев закупили из Канады (8,4 миллиарда долларов), Китая и Бразилии (по 1,2 миллиарда долларов).
Третьим поставщиком стал Вьетнам (1,1 миллиарда долларов), а четвертым - Чили (881,7 миллиона долларов). Пятерку замкнула Индонезия (764,8 миллиона долларов).
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесСШАВАШИНГТОНМОСКВА
 
 
