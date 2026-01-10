Россия поставила в США фанеры на максимальную с 2023 года сумму

https://1prime.ru/20260110/rossija-866347165.html

Россия в январе-октябре 2025 года поставила в США фанеры на максимальную с 2023 года сумму, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы. | 10.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-10T06:56+0300

экономика

россия

бизнес

сша

вашингтон

москва

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Россия в январе-октябре 2025 года поставила в США фанеры на максимальную с 2023 года сумму, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы. Так, за десять месяцев поставки российской фанеры на американский рынок выросли на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - до 61,1 миллиона долларов. Это максимальная сумма с 2023 года, когда компании из Вашингтона закупили в январе-октябре фанеру из Москвы на 64,3 миллиона долларов. Также спросом у американцев пользуются и другие древесные материалы и изделия из России. Например, закупки деревянных окон, рам и дверей достигли в январе-октябре 2025 года 1,28 миллиона долларов против 1,278 миллиона за аналогичный период годом ранее. В результате Россия расположилась на 25-м месте среди крупнейших поставщиков древесины и изделий из нее, а также древесного угля в США. При этом больше всего материалов и изделий Штаты за десять месяцев закупили из Канады (8,4 миллиарда долларов), Китая и Бразилии (по 1,2 миллиарда долларов). Третьим поставщиком стал Вьетнам (1,1 миллиарда долларов), а четвертым - Чили (881,7 миллиона долларов). Пятерку замкнула Индонезия (764,8 миллиона долларов).

россия, бизнес, сша, вашингтон, москва