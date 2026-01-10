https://1prime.ru/20260110/rossiya-866348202.html

Западу не удастся установить свои условия для урегулирования конфликта на Украине, заявил в соцсети Х американский экономический прогнозист Мартин Армстронг. | 10.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Западу не удастся установить свои условия для урегулирования конфликта на Украине, заявил в соцсети Х американский экономический прогнозист Мартин Армстронг."Европа никогда не намерена добиваться мира или нормализации отношений с Россией для возвращения в мировую экономику. Это гарантирует постоянную войну. Именно поэтому Россия не примет мирный план", — написал он.Обсуждение американского мирного планаВ начале декабря российский лидер Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Стороны обсудили суть инициативы, предложенной Штатами, но найти компромиссный вариант им не удалось. Как заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил рассматривать их отдельно.Спустя несколько дней в Берлине прошла встреча представителей США и Украины. Сообщалось, что по их итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО.В конце декабря Трамп провел переговоры с Зеленским во Флориде. По их итогам глава Белого дома рассказал, что стороны достигли взаимопонимания по 95 процентам вопросов. Затем американский президент провел телефонный разговор с российским коллегой, во время которого Путин сообщил о попытке ВСУ атаковать его резиденцию.Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, во время беседы глава Белого дома допустил изменение подхода в работе с Зеленским. Глава МИД Сергей Лавров уточнил, что Москва после действий Киева пересмотрит переговорную позицию.

