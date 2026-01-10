Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260110/rossiya-866350360.html
2026-01-10T10:23+0300
2026-01-10T10:23+0300
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. В России продлены антикризисные полномочия правительства РФ, направленные на преодоление антироссийских санкций, соответствующий закон вступил в силу с 1 января, сообщили в пресс-службе Госдумы. "Специальные меры в экономике, направленные на преодоление антироссийских санкций, продлены. В наступившем году продолжит действовать часть антикризисных полномочий правительства РФ. Закон вступил в силу 1 января", - говорится в сообщении. Как уточнили в пресс-службе палаты парламента, среди таких полномочий: установление особых правил разрешительной деятельности, формирование перечня товаров для параллельного импорта, определение особенностей обращения лекарств и медицинских изделий. Кроме того, другим вступившим в силу законом продлена возможность ввоза и обращения в России лекарств в иностранной упаковке. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, "преодолевая вызовы, наша страна становится сильнее". Он напомнил, что против РФ введено более 30 тысяч санкций, но несмотря на это российская экономика успешно развивается, и на сегодняшний день является крупнейшей в Европе и четвертой в мире. При этом, по его словам, экономика Германии и Франции находится на шестом и девятом местах соответственно, что, по мнению председателя ГД, является итогом политики тех глав государств, которые "развязали войну на Украине, поддерживают киевский нацистский режим, введенные ими санкции бумерангом ударили по самим европейским гражданам".
10:23 10.01.2026
 
В России продлили антикризисные полномочия правительства

В России продлены антикризисные полномочия правительства по преодолению санкций

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2026
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. В России продлены антикризисные полномочия правительства РФ, направленные на преодоление антироссийских санкций, соответствующий закон вступил в силу с 1 января, сообщили в пресс-службе Госдумы.
"Специальные меры в экономике, направленные на преодоление антироссийских санкций, продлены. В наступившем году продолжит действовать часть антикризисных полномочий правительства РФ. Закон вступил в силу 1 января", - говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе палаты парламента, среди таких полномочий: установление особых правил разрешительной деятельности, формирование перечня товаров для параллельного импорта, определение особенностей обращения лекарств и медицинских изделий. Кроме того, другим вступившим в силу законом продлена возможность ввоза и обращения в России лекарств в иностранной упаковке.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, "преодолевая вызовы, наша страна становится сильнее".
Он напомнил, что против РФ введено более 30 тысяч санкций, но несмотря на это российская экономика успешно развивается, и на сегодняшний день является крупнейшей в Европе и четвертой в мире.
При этом, по его словам, экономика Германии и Франции находится на шестом и девятом местах соответственно, что, по мнению председателя ГД, является итогом политики тех глав государств, которые "развязали войну на Украине, поддерживают киевский нацистский режим, введенные ими санкции бумерангом ударили по самим европейским гражданам".
 
